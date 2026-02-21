Publicidad

Claudia Bahamón habla sin filtro sobre los therian: "No puedo con esto"

Claudia Bahamón habla sin filtro sobre los therian: “No puedo con esto”

La modelo y presentadora se refirió a la moda que se encuentra sacudiendo en varios países y entregó su punto de vista sobre esto.

Claudia Bahamón habla de los therian
Claudia Bahamón habla sin filtro sobre los therian y lanza contundente mensaje: “No puedo con esto”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

En los últimos días se ha venido presentando un fenómeno global relacionado con los llamados ‘therian’, personas que se identifican con animales. Esta situación ha generado múltiples comentarios en redes sociales debido a la incertidumbre que existe frente al tema. Tanto ha sido el debate que Claudia Bahamón también decidió pronunciarse al respecto.

Tanto es así que los therian se encuentran adoptando actitudes y comportamientos asociados a determinadas especies. Frente a la avalancha de interrogantes sobre este concepto y su procedencia, pese a esto, muchas personas se han comenzado a incomodar por la está posturas.

Puedes leer: Aparece una camada de Therians en estación de Transmilenio; bolsa para sus necesidades

Ante esto, la modelo aprovechó una historia de su perfil para compartir un video de varios jóvenes que se identifican con esto, los cuales se encuentran en espacios públicos, al punto que una de estas se acercó a un local comercial y terminó levantando la pierna simulado que hacía sus necesidades.

Por lo cual, la persona en el clip, muestra a una mujer echándole agua para que se aleje la persona. Situación que provocó que Claudia Bahamon compartiera su mensaje sobre esta situación en sus redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Claudia Bahamon sobre los therian?

La presentadora compartió una historia en sus redes sociales, con una frase polémica en donde hacía alusión a la extinción de una raza en específico. Comentando que: “Nunca pensé desear la extinción de un animal”, escribió en el post, agregando: “No puedo con esto”.

Puedes leer: ¿Quiénes son los therian y por qué cada vez más personas hablan de ellos?

Recordemos que Claudia Bahamon también se ha destacado por ser una persona defensora del medio ambiente, además de cuidar a la naturaleza y los animales. Sin embargo, a raíz de esta nueva tendencia, la presentadora no dudó en compartir su opinión al respecto de los therians.

Publicidad

Se conoció que el mensaje de la presentadora fue apoyado en redes sociales con mensajes como. “De acuerdo con ella”, “Tal cual”, “Muy sensata”, “Estoy tan de acuerdo con Claudia que ese movimiento me aterra, siento que el mundo está colapsado, un caos de Anti valores.”, entre otros textos apoyando la postura de la modelo.

Publicidad

Cabe destacar que este fenómeno provocó que las redes sociales se inundan de varias situaciones como fue el caso en la estación de Transmilenio, la cual, varias personas que adoptan esta tendencia se subieron y comenzaron a hacer esto, a pesar de ser grabados.

Mira también: THERIAN: jóvenes que creen ser animales y el fenómeno que preocupa

