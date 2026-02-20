Tiburón ataca a sobrino de Anahí y nieto de Lupita D’Alessio; este es su estado

Durante unas vacaciones familiares en las playas de Tulum, Quintana Roo, México, Patricio, hijo menor del cantante Jorge D’Alessio y de Marichelo Puente, sufrió el ataque de un tiburón mientras jugaba en el mar con su hermano y un amigo.

Según lo relatado por Marichelo Puente en sus historias de Instagram, los niños estaban a pocos pasos de la orilla, en un punto donde el agua no les llegaba ni a la cintura. De pronto se escucharon gritos, y fue el hermano mayor de Patricio quien lo sacó del agua tras ver su pierna cubierta de sangre.

En un primer momento, quienes se encontraban en el lugar pensaron que se trataba de una picadura leve. Sin embargo, la gravedad de la herida dejó claro que se trataba de una mordedura considerable de tiburón. “No era un piquete, era una mordedura bastante grande”, expresó Marichelo al recordar lo ocurrido.



Los padres corrieron con el niño hasta un centro médico cercano donde un ortopedista lo atendió y entendió que aquello no era simplemente una herida superficial. Luego de limpiar y suturar la lesión, el profesional confirmó que lo que había ocurrido era un ataque de tiburón.

Estado de salud de Patricio D’Alessio tras ataque de tiburón en Tulum

De acuerdo con el último reporte familiar, Patricio, de 11 años, recibió atención médica inmediata y fue tratado con puntos en las piernas. La familia compartió un video donde se ve al menor en recuperación en el hospital, con evolución favorable tras la intervención. Después del tratamiento inicial, la familia regresó a Ciudad de México para que el menor fuera visto por su médico de confianza.

Desde el incidente, que ocurrió el pasado 18 de febrero, no se reportan complicaciones que pongan en riesgo la vida del niño. Su recuperación avanza y sus padres agradecieron la atención recibida por parte del equipo médico que los atendió en Tulum.

Por su parte, Marichelo Puente aprovechó su relato para hacer un llamado a la precaución entre quienes visitan zonas de playa en el Caribe mexicano, especialmente en días o temporadas donde la presencia de tiburones puede ser más frecuente cerca de la orilla.

“Estén prevenidos, porque uno nunca sabe en qué momento puede pasar algo realmente grave”, señaló la madre visiblemente afectada por lo ocurrido.

De acuerdo con autoridades locales de protección civil y seguridad marítima, este tipo de incidentes suele registrarse en zonas de mar abierto y poca profundidad, donde la presencia de fauna marina representa un riesgo, especialmente para menores bajo supervisión adulta.

