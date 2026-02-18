Río, hijo de J Balvin, sorprende con aparición en nuevo lanzamiento junto a Ryan Castro

J Balvin y Ryan Castro anunciaron una nueva colaboración musical que incluye un elemento poco habitual, la participación de Río, hijo del artista paisa, en el adelanto del sencillo que pronto será lanzado.

El tema, titulado 'Tonto', contará con la participación del productor internacional DJ Snake, según lo indicado en las publicaciones y el adelanto compartido por J Balvin y Ryan Castro en sus redes sociales oficiales, lo que apunta a una mezcla de reguetón con otros ritmos urbanos en la versión final.

En el adelanto revelado, Río introduce el tema y menciona a los artistas involucrados, dando un toque familiar a la presentación. En el video promocional el menor aparece vestido con un disfraz llamativo mientras los músicos lucen una estética elegante con trajes oscuros y accesorios que contrastan con la imagen tradicional del género.



¿Cuándo se estrena 'Tonto', la nueva colaboración de J Balvin y Ryan Castro?

La colaboración entre J Balvin y Ryan Castro está prevista para ser lanzada de manera oficial en todas las plataformas de música el 26 de febrero de 2026. Este anuncio se produjo después de que los artistas compartieran un adelanto que ya se ha vuelto tendencia en varias redes sociales.



El video corto y el fragmento musical que circulan, muestran una propuesta alineada con el reguetón urbano, con ritmos dinámicos y una producción pensada para un público amplio. La participación de DJ Snake añade un elemento internacional que podría ampliar el alcance de la canción más allá de América Latina.

Por otro lado, la participación del hijo de Balvin ha generado reacciones mixtas y curiosas entre seguidores de los artistas. Usuarios de plataformas como Instagram y TikTok comentan sobre la naturalidad y espontaneidad con que el menor presenta a los artistas en el adelanto.

Aunque los padres del niño mantienen en privado su rostro completo, cada aparición pública o video relacionado con él genera millones de visualizaciones por su carisma y personalidad, según seguidores en redes.

El vínculo entre Ryan Castro y la familia Balvin también ha sido comentado en otros contextos, ya que ambos artistas demuestran una relación cercana dentro de la industria, lo que refuerza la expectativa sobre su trabajo conjunto.



¿Qué otras colaboraciones han realizado J Balvin y Ryan Castro?

A lo largo de sus carreras musicales, J Balvin y Ryan Castro compartieron escenarios y proyectos musicales, incluyendo colaboraciones como 'Nivel de Perreo' y 'Origami', aunque no siempre de manera directa en grabaciones conjuntas.

Ambos artistas participaron en eventos y festivales del género urbano, y colaboraron indirectamente a través de remixes y producciones que incluyen sus estilos característicos.

Estas interacciones previas generan expectativas sobre nuevas colaboraciones y la química que podrían mostrar en futuros lanzamientos.

Los fanáticos del género urbano siguieron de cerca la relación artística entre J Balvin y Ryan Castro, reconociendo la posibilidad de futuros proyectos conjuntos. Cada aparición en festivales, remixes o eventos especiales incrementa la expectativa sobre cómo combinarán sus estilos en nuevas producciones, fortaleciendo su presencia en la música latina y global.

