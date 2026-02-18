Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: CASO KEVIN ACOSTA
ÚLTIMO MENSAJE DE UNIVERSITARIO DEL BOSQUE
ZAMBRANO, GANADOR DEL DESAFÍO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Río, hijo de J Balvin, sorprende con aparición en nuevo lanzamiento junto a Ryan Castro

Río, hijo de J Balvin, sorprende con aparición en nuevo lanzamiento junto a Ryan Castro

El hijo del cantante urbano sorprendió al aparecer en un adelanto de la nueva canción de su padre, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

'Tonto', nuevo lanzamiento de J Balvin junto a Ryan Castro
Río, hijo de J Balvin, sorprende con aparición en nuevo lanzamiento junto a Ryan Castro
Foto: fotomontaje La Kalle, fotos tomadas de AFP y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

J Balvin y Ryan Castro anunciaron una nueva colaboración musical que incluye un elemento poco habitual, la participación de Río, hijo del artista paisa, en el adelanto del sencillo que pronto será lanzado.

El tema, titulado 'Tonto', contará con la participación del productor internacional DJ Snake, según lo indicado en las publicaciones y el adelanto compartido por J Balvin y Ryan Castro en sus redes sociales oficiales, lo que apunta a una mezcla de reguetón con otros ritmos urbanos en la versión final.

Puedes leer: Secreto en canción de Alejandro Fernández para que tu ex vuelva o llegue un nuevo amor

En el adelanto revelado, Río introduce el tema y menciona a los artistas involucrados, dando un toque familiar a la presentación. En el video promocional el menor aparece vestido con un disfraz llamativo mientras los músicos lucen una estética elegante con trajes oscuros y accesorios que contrastan con la imagen tradicional del género.

¿Cuándo se estrena 'Tonto', la nueva colaboración de J Balvin y Ryan Castro?

La colaboración entre J Balvin y Ryan Castro está prevista para ser lanzada de manera oficial en todas las plataformas de música el 26 de febrero de 2026. Este anuncio se produjo después de que los artistas compartieran un adelanto que ya se ha vuelto tendencia en varias redes sociales.

Te puede interesar:

  1. Nicky Jam confirma concierto en el estadio El Campín de Bogotá
    Nicky Jam, cantante y compositor estadounidense
    Foto: AFP
    Música

    Nicky Jam confirma concierto en estadio El Campín de Bogotá para 2026

  2. Reprograman Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0
    Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 se reprograma
    Foto: IDRD
    Música

    Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 se mueve de fecha y esto es lo que pasará con las boletas

El video corto y el fragmento musical que circulan, muestran una propuesta alineada con el reguetón urbano, con ritmos dinámicos y una producción pensada para un público amplio. La participación de DJ Snake añade un elemento internacional que podría ampliar el alcance de la canción más allá de América Latina.

Por otro lado, la participación del hijo de Balvin ha generado reacciones mixtas y curiosas entre seguidores de los artistas. Usuarios de plataformas como Instagram y TikTok comentan sobre la naturalidad y espontaneidad con que el menor presenta a los artistas en el adelanto.

Puedes ver: Inesperada frase de Yeison Jiménez en video inédito de Maluma; ¿anuncio final?

Publicidad

Aunque los padres del niño mantienen en privado su rostro completo, cada aparición pública o video relacionado con él genera millones de visualizaciones por su carisma y personalidad, según seguidores en redes.

Lee también:

  1. Letra completa de Con el corazón de Maluma y Yeison Jiménez
    Letra completa de Con el corazón de Maluma y Yeison Jiménez
    /Foto: AFP
    Música

    Maluma lanza 'Con el corazón' junto a Yeison Jiménez: video y letra completa

  2. Rubén Blades se retira de los escenarios en 2027
    Rubén Blades hace anuncio sobre su carrera musical y nuevos proyectos
    Foto: Fotomontaje La Kalle, imágenes tomadas de AFP, IA
    Música

    ¿Rubén Blades se retira de la música? sorprende con importante anuncio

El vínculo entre Ryan Castro y la familia Balvin también ha sido comentado en otros contextos, ya que ambos artistas demuestran una relación cercana dentro de la industria, lo que refuerza la expectativa sobre su trabajo conjunto.

¿Qué otras colaboraciones han realizado J Balvin y Ryan Castro?

A lo largo de sus carreras musicales, J Balvin y Ryan Castro compartieron escenarios y proyectos musicales, incluyendo colaboraciones como 'Nivel de Perreo' y 'Origami', aunque no siempre de manera directa en grabaciones conjuntas.

Publicidad

Ambos artistas participaron en eventos y festivales del género urbano, y colaboraron indirectamente a través de remixes y producciones que incluyen sus estilos característicos.

Estas interacciones previas generan expectativas sobre nuevas colaboraciones y la química que podrían mostrar en futuros lanzamientos.

Los fanáticos del género urbano siguieron de cerca la relación artística entre J Balvin y Ryan Castro, reconociendo la posibilidad de futuros proyectos conjuntos. Cada aparición en festivales, remixes o eventos especiales incrementa la expectativa sobre cómo combinarán sus estilos en nuevas producciones, fortaleciendo su presencia en la música latina y global.

Mira también: Gaylirio presenta su “nuevo álbum” y desata risas en El Klub

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

J Balvin

Ryan Castro

Reguetón

Género urbano

Redes sociales

Viral