Nicky Jam confirma concierto en estadio El Campín de Bogotá para 2026

El cantante puertorriqueño Nicky Jam confirmó que se presentará en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 6 de junio de 2026, en lo que será su primer concierto como artista principal en este emblemático escenario de la capital colombiana.

La noticia fue revelada en exclusiva a Noticias Caracol, donde el artista compartió detalles sobre este esperado evento que promete reunir a seguidores del género urbano y de la música latina en general.

Puedes leer: Inesperada frase de Yeison Jiménez en video inédito de Maluma; ¿anuncio final?



Este espectáculo forma parte de los eventos musicales programados para 2026, en una agenda que incluye presentaciones de artistas internacionales y figuras destacadas del reguetón en Colombia. Aunque no hay detalles oficiales sobre invitados o el repertorio, la confirmación genera expectativas de los seguidores en redes sociales y plataformas digitales.



El estadio El Campín, uno de los espacios más importantes para conciertos en Bogotá, es un escenario de eventos de gran magnitud en los últimos años. Por ejemplo, otros artistas urbanos han llevado espectáculos multitudinarios a este recinto, generando experiencias memorables para miles de asistentes.

Para muchos seguidores, este anuncio representa una oportunidad única de ver a Nicky Jam en un escenario de gran capacidad y con toda la producción que caracteriza este tipo de eventos en Bogotá.

La confirmación en un medio nacional impulsó el interés y la conversación en redes sociales, donde usuarios comentan sobre la próxima presentación del artista en el país.

El concierto se programa en un contexto en el que Colombia continúa posicionándose como escenario frecuente para giras internacionales, con eventos musicales que atraen público y dinamizan la agenda cultural de la ciudad.

Publicidad

Puedes ver: Él es DJ Dever, ha colaborado con artistas como J Balvin, Kevin Roldán, Nacho y más



¿Cuándo y dónde será el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Estos son los datos clave que se deben tener en cuenta sobre el concierto confirmado de Nicky Jam en Bogotá:

Artista: Nicky Jam

Fecha: 6 de junio de 2026

Lugar: Estadio El Campín, Bogotá, Colombia

Evento: Primer concierto principal del artista en este estadio en el país

Publicidad

Tras el anuncio, usuarios en plataformas digitales compartieron publicaciones y comentarios relacionados con el concierto, centrados en la confirmación de la fecha y el lugar. La información generó conversación entre seguidores del artista y público interesado en los próximos eventos musicales programados en Bogotá.

Por el momento, los datos oficiales se limitan a la realización del concierto en el estadio El Campín el 6 de junio de 2026. La organización no comunicó detalles sobre la venta de entradas, artistas invitados o actividades complementarias, aspectos que se esperan sean anunciados en una etapa posterior.

El evento se suma a la agenda de conciertos internacionales previstos en la capital, donde escenarios de gran capacidad continúan recibiendo producciones de artistas del género urbano y otros estilos musicales.

Mira también: Georgy Parra revela la verdad de la canción ‘Vete’ de Yeison Jiménez; estaba entusado