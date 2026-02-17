Secreto en canción de Alejandro Fernández para que tu ex vuelva o llegue un nuevo amor

Si estás navegando por tus redes sociales y de repente te topas con cientos de personas asegurando que han encontrado la "fórmula mágica" para que el amor de su vida regrese o para que, finalmente, llegue esa relación soñada, tienes que prestar atención.

No se trata de una aplicación nueva ni de un gurú de moda, sino de un clásico de Alejandro Fernández que ha cobrado una segunda vida gracias a la tendencia de la manifestación.

El Potrillo siempre ha sido un maestro para cantarle a los sentimientos, pero hay una pieza en su enorme repertorio que se ha convertido en el amuleto digital favorito: "Canta corazón".



Esta balada, que pudiste escuchar por primera vez en su álbum "A corazón abierto" allá por el año 2004, está rompiendo el internet porque, según los usuarios, realmente funciona para atraer vibras positivas en el romance.

Cómo funciona el truco de la canción 'Canta Corazón'

De acuerdo con lo que circula en las plataformas digitales, el secreto no es cantarla desde la tristeza o el anhelo desesperado. El truco real, ese que está haciendo que muchos vuelvan a creer, es cantarla bailando y con una alegría desbordante.

La clave aquí es la intención. Se dice que debes interpretarla lejos de la necesidad o el orgullo, proyectando que aquello que deseas ya es una realidad en tu vida.

De hecho, hay testimonios que te dejarán con la boca abierta. Por ejemplo, una internauta compartió que tras meses de silencio total con una persona especial, bastó con conectar con esta canción para que el contacto se reanudara justo en fechas tan significativas como San Valentín.

La magia de "Canta corazón", escrita por el talentoso Gian Marco, reside en su narrativa de fe inquebrantable. La letra no se queda en el lamento de una separación, sino que se posiciona desde la certeza absoluta de que el vínculo es tan fuerte que el regreso es inevitable.

Cuando la escuchas, te das cuenta de que el protagonista de la historia siempre supo que su amor volvería porque la conexión superaba cualquier barrera de tiempo o distancia.

Frases como "en la vida estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo" o la seguridad de decir "sabía que algún día morirías por volver", son las que los entusiastas de la manifestación usan para reprogramar su sintonía emocional.

Letra completa de canción Canta Corazón de Alejandrto Fernández

Canta corazón

Que mis ojos ya latieron por ahí

Que he soñado con su risa

Que he pasado por su casa

Que ha venido porque quiere ser feliz

Canta corazón

Que el amor de mis amores ya está aquí

Que he guardado en cada carta

Que escribí con las palabras

Que sembraste en cada beso que te di

Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos

Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años

Y con el tiempo yo sabia que algún día

Morirías por volver

Te lo dije cantando, ay

Te lo dije de frente, eh y que

Volverías conmigo

Volverías porque no quieres perderme

Te lo dije cantando, ay

Te lo dije de frente, eh y que

Sin mis besos no puedes empezar una mañana

Y sacarme de tu vida y de tu mente

Canta corazón

Que en la vida estaba escrito que ella y yo

Eramos abril y marzo

Una gota en el desierto

Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol

Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos

Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años

Y con el tiempo yo sabia que algún día

Morirías por volver

Te lo dije cantando, ay

Te lo dije de frente, eh y que

Volverías conmigo

Volverías porque no quieres perderme

Te lo dije cantando, ay

Te lo dije de frente, eh y que

Sin mis besos no puedes empezar una mañana

Y sacarme de tu vida y de tu mente

Si analizas bien lo que estás cantando, te darás cuenta de que la canción es un decreto tras otro. Menciona que los ojos "ya latieron por ahí" y que el "amor de mis amores ya está aquí".

Es esa sensación de que lo bueno ya llegó lo que, según los seguidores de esta tendencia, mueve las energías a tu favor.

La canción describe una unión tan natural como la de la luna y el sol, o una gota en el desierto, enfatizando que hay historias que simplemente están destinadas a ser.

Así que, si tienes ganas de darle un giro a tu situación sentimental, quizá sea momento de que tú también pongas a prueba este fenómeno viral.

Recuerda que, según los reportes de El Heraldo de México, la efectividad que muchos defienden radica en esa capacidad de soltar el control y simplemente dejar que el corazón "cante" porque lo que es para ti, tarde o temprano, encuentra el camino de regreso.



Video oficial de canción de 'Canta Corazón'