Hijo de Patricia Teherán aparece legalmente como su hermano; está es la razón

Álex Teherán, hijo de la fallecida Patricia Teherán, habló con La Red sobre el drama legal que enfrenta desde hace años, esto debido a que aparece legalmente como el hermano de su mamá, una situación que lo termina perjudicando, al punto que no puede recibir las regalías que le corresponden.

Durante la entrevista, el hijo comentó que su padre es Álex Rodrigo Castillo, quien estaba vivo cuando Patricia murió, sin embargo, nunca pudo registrarlo en una notaría: “A mi papá le quitan la vida en Medellín, no me alcanzó a registrar, él no vivía en Cartagena, estaba ocupado con sus negocios… tenía 3 o 4 años, no tengo recuerdos de él”, explicó Alex.

Por otro lado, Álex comentó que el hecho de que aparezca como el hermano de Patricia Teherán se debe a un error legal que se presentó, debido a que fueron sus abuelos quienes lo terminaron registrando, debido a que su mamá ya no estaba y fueron estos los que hicieron los trámites.



“Legalmente no soy hijo de mi mamá. También legalmente soy hermano de mi mamá, porque mis abuelos fueron quienes me registraron, ya mi madre ya no estaba. Entonces yo como tal aparezco como hermano, aunque todo el mundo entero sabe que mi mamá es Patricia Teherán y más porque me parezco mucho a ella”, explicó para la entrevista.

¿Qué consecuencias tiene Álex al no ser reconocido como hijo de Patricia Teherán?

Se conoció que por este error, Álex debido al mal registro que tiene no ha podido recibir ninguna regalía de su mamá, esto debido a que sin registro civil no tiene derechos a este dinero. Situación por lo cual, su abogada inició un proceso legal con todas las pruebas para recuperar la herencia.

Asimismo, se conoció que hasta el momento no hay indicios de que otra personas haya recibido el dinero por parte de Patricia Teherán. por lo cual, espera poder reclamar hasta los 31 años de regalías que se encuentran en el vacío.

Situación por la cual, su abogada Wendy Herrera, afirmó que el proceso ha tomado un nuevo e irreversible rumbo, por lo cual, espera se apoye lo que la Corte Suprema de Justicia denomina "pruebas supletorias".

Estas pruebas incluyen un archivo histórico contundente: fotografías, testimonios de familiares y colegas como la acordeonera Lily Perluz y videos de conciertos donde la ‘Diosa’ aparecía visiblemente embarazada ante su público. Por lo cual, están a la expectativa de que la justicia falle a su favor y poder corregir el registro civil.

