Gloria Trevi sorprende a sus seguidores al revelar la complicada situación que vivió

En las últimas horas la cantante mexicana Gloria Trevi dejó impresionado a sus seguidores al revelar que sufrió un episodio de parálisis facial. Situación que mantuvo en secreto durante meses, debido a una peligrosa combinación entre estrés físico y un duro impacto emocional.

A Través del pódcast, ChingonaMente, conducido por Adriana Gallardo, la cantante de Pelo Suelto abrió su corazón sobre este difícil momento, el cual apenas decidió compartir con sus seguidores, debido a que buscaba recuperarse del todo antes de hablar de lo ocurrido.

“Hace poco algo que no había compartido con nadie, hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota, es de este lado”, reveló la artista señalando su rostro, dejando boquiabiertos a sus interlocutores y a sus seguidores en redes sociales.



De igual forma, explicó que este episodio ocurrió hace ocho semanas atrás, Gloria Trevi tomó la decisión de no contar nada con el fin de llevar la recuperación en privado, esto con el fin de evitar las especulaciones sobre su estado de salud, mientras estaba realizando compromisos profesionales.



¿Qué ocasionó la parálisis facial de Gloria Trevi?

La cantante explicó en el pódcast que no solo hubo un factor cómo tal que explotará esta situación, sino por una “tormenta perfecta” de circunstancias físicas y emocionales; donde afirmó que la carga laboral que tuvo incluyó una gira de conciertos y la grabación de tres videos musicales.

“Como estaba agotada físicamente y tuve una impresión, una impresión fuerte, haz de cuenta que la sangre se me disparó y entonces eso me provocó que el músculo se tensara y perdiera movimiento un lado de mi cara”, explicó la cantante, detallando que sintió cómo su cuerpo colapsó ante la tensión.

Pese a eso, confesó que este cuadro fue leve para la artista, y terminó comprendiendo que debe escuchar a su cuerpo, en especial al comparar sus situación con otras que han vivido varios artistas en la industria.

“Haz de cuenta que se me hacía la sonrisa para abajo, pero fue muy leve porque he visto casos de que el ojo se les cae, de que la boca se les cae, no pueden ni cantar”, puntualizó Gloria Trevi.

Finalmente, explicó que aunque el susto pasó admite que aún se encuentra en fase de recuperación, dado que todavía tiene secuelas en la gesticulación de su rostro.