Hijo de Daniela Ospina sufrió accidente mientras jugaba; dolorosa lesión en la cara

Daniela Ospina publicó en redes sociales un mensaje relacionado con un accidente menor que sufrió su hijo menor, Lorenzo. En la publicación, Ospina se refirió de forma general al episodio sin detallar cómo ocurrió, lo que generó atención a sus seguidores tras la difusión de la imagen y el texto compartido.

Según la información compartida por Ospina en su cuenta, el incidente se presentó mientras el niño jugaba.

La empresaria no especificó las circunstancias del hecho, pero acompañó su mensaje con una fotografía donde puede observarse una raspadura en la piel del menor, aparentemente producto de la caída o el movimiento típico de un niño en actividad.



Daniela Ospina habla de accidente de su hijo Lorenzo y lo difícil de la maternidad

En el texto publicado, Ospina escribió que hay situaciones en la maternidad para las cuales una madre no está completamente preparada y destacó ese punto al hablar del accidente.



“Hay cosas para las cuales uno como mamá no está preparada y es evitar los ‘pequeños accidentes’… hoy me tocó uno, pero todo bien”, afirmó en el mensaje.

La publicación de la empresaria fue compartida en medio de la rutina de contenidos personales y familiares que Ospina suele subir a sus redes sociales, donde muestra aspectos de la vida cotidiana de ella y de sus hijos. En otras ocasiones, Daniela muestra momentos de convivencia familiar con su hija mayor, Salomé, fruto de su relación anterior, así como con su hijo Lorenzo y su pareja, el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel.

De acuerdo a lo anterior, Lorenzo supera más de un año de vida, etapa que coincide con diferentes cambios para la familia de Ospina y Coronel, como la adquisición de vivienda y planes personales que han compartido con el público.

El mensaje relacionado con el accidente del niño fue difundido el 20 de enero de 2026, generando reacciones de seguidores que respondieron con comentarios relacionados con la crianza y la vida familiar, aunque Ospina nprofundizó en detalles adicionales sobre la recuperación del menor.

A lo largo de los últimos años, Ospina viene mostrando diferentes aspectos de la crianza de sus hijos, incluyendo momentos familiares y etapas de desarrollo del pequeño Lorenzo. Sus publicaciones han abarcado desde fotografías del crecimiento del niño hasta reflexiones personales sobre la maternidad.

