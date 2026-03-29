Colombia vs. Francia hoy: cambio de programación y LINK para ver el partido

La fiebre del fútbol se toma el domingo 29 de marzo. La Selección Colombia masculina de mayores, bajo la dirección estratégica de Néstor Lorenzo, se enfrenta a la poderosa selección de Francia en un duelo amistoso de alto calibre. ¿Dónde ver Colombia vs. Francia?

Este encuentro es una prueba de fuego en la preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Si te preguntas dónde ver el partido de la Selección Colombia hoy, la respuesta es a través de la señal del Gol Caracol. Pero atención, porque la transmisión oficial trae consigo ajustes importantes en la parrilla de televisión nacional que no querrás perderte.

¿A qué hora juega Colombia hoy contra Francia?

El pitazo inicial en el Northwest Stadium de Landover, Estados Unidos, será a las 2:00 p. m. (hora colombiana). Sin embargo, la previa y toda la emoción del análisis deportivo comenzarán desde antes.

¿Dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO online y gratis?

Para quienes buscan opciones para ver el juego desde su celular o computador, existen varias alternativas oficiales para disfrutar del fútbol online y sin costo:



GolCaracol.com: Transmisión oficial en alta definición. YouTube de Caracol TV: Señal en vivo para dispositivos móviles. Ditu: Plataforma alternativa de streaming autorizada. Caracol Play: Aplicación oficial del canal.

Colombia vs. Francia EN VIVO online y gratis

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Cambios en la programación de Caracol Televisión

Debido a la importancia del compromiso de la "Tricolor", programas habituales del domingo sufrirán modificaciones en sus horarios:



Noticias Caracol (Mediodía): Se reduce. Irá de 12:30 p. m. a 1:30 p. m.

Se reduce. Irá de Transmisión del Partido: Iniciará a las 1:30 p. m. y se extenderá hasta las 4:00 p. m.

Iniciará a las y se extenderá hasta las La Red: Los chismes de la farándula se desplazan. El programa comenzará a las 4:00 p. m. y finalizará a las 6:00 p. m.

Los chismes de la farándula se desplazan. El programa comenzará a las y finalizará a las Expediente Final: Mantendrá su horario de 6:00 p. m. a 7:00 p. m., presentando el especial sobre la vida de una estrella de la música.

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Análisis del encuentro

La Selección Colombia llega en un momento de consolidación, buscando mantener el invicto y el buen juego mostrado en las eliminatorias. Por su parte, Francia llega con todas sus figuras, lo que garantiza un espectáculo de talla mundial. No te pierdas ni un segundo de este choque de titanes y sintoniza la señal en vivo desde temprano.



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