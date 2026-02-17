VIDEO: James Rodríguez se deja cortar el cabello en plena calle, ¿lo trasquilaron?

El futbolista colombiano James Rodríguez sorprendió a seguidores al aceptar el reto de un barbero anónimo y permitir que le cortaran el cabello en plena calle de Minnesota, Estados Unidos, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante este encuentro un barbero que se identifica en redes sociales como jaybeeniconic se acercó al jugador en una vía pública y le propuso realizarle un cambio de look.

James Rodríguez se deja hacer un corte de cabello en plena calle

Según un video que circula en TikTok y otras plataformas digitales, el barbero identificado como jaybeeniconic se acercó a James mientras este caminaba por una vía pública y le propuso realizarle un corte de cabello sin cita ni barbero ni salón.



Frente a la cámara, el barbero le dijo: “le he cortado a varios equipos”. El futbolista respondió y afirmó: “Si quieres en 5 minutos, yo te busco”.



Más tarde, y cumpliendo su promesa, el jugador regresó al lugar . En el registro se observa a James Rodríguez sonriendo aparentemente feliz con su nuevo corte de cabello.

El barbero publicó el video con comentarios positivos sobre la actitud del jugador, describiendo el momento como una experiencia especial. “el mejor jugador en la historia de Colombia”, agregó en uno de sus textos acompañando el video.

Un barbero desconocido para James se acercó para cortarle su cabello… el 10 le dijo que después de almorzar y cumplió su palabra.



Tipazo 🇨🇴 pic.twitter.com/n77W8c6wkA — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) February 17, 2026

Un gesto de el futbolista se interpretó como una muestra de cercanía y sencillez por parte del jugador. Desde su llegada a Estados Unidos, James Rodríguez se muestra accesible y dispuesto a interactuar con la comunidad local, tanto dentro como fuera de los escenarios deportivos.

James, quien firmó por seis meses con la posibilidad de extender su contrato hasta diciembre, vive su decimotercera experiencia como profesional con el objetivo claro de llegar en plenitud al Mundial de 2026. Su llegada ha generado expectativa incluso fuera de la cancha.

Mientras espera un posible debut el 21 de febrero ante Austin FC, el volante no solo asume el reto deportivo en Estados Unidos, sino que también empieza a marcar tendencia fuera del terreno de juego en una nueva etapa que despierta ilusión en todo el país.

