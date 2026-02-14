Falleció recordado actor de La vendedora de rosas, Lady Tabares confirmó la triste noticia

El cine colombiano vuelve a vestirse de luto. Uno de los actores más recordados de 'La vendedora de rosas' falleció y la noticia fue confirmada por la propia Lady Tabares, protagonista de la emblemática película.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje cargado de nostalgia y fe para despedir a su antiguo compañero de rodaje, generando una ola de reacciones entre seguidores que aún mantienen viva la memoria de esta producción estrenada en 1998.

Se trata de Jhon Fredy Ríos, conocido popularmente como ‘Chocolatina’, uno de los llamados “actores naturales” que participaron en el filme dirigido por Víctor Gaviria. Su personaje, inspirado en vivencias reales, se convirtió en uno de los más recordados por la crudeza y autenticidad que transmitía en pantalla.

En su cuenta oficial de Instagram, Lady Tabares escribió: “Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina, ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz”.

Las palabras tocaron el corazón de quienes crecieron viendo la película y de nuevas generaciones que la descubrieron con el paso de los años.

El legado de 'La vendedora de rosas' en el cine colombiano

Desde su estreno, 'La vendedora de rosas' se convirtió en una obra de referencia dentro del cine nacional. Su retrato directo de la vida de niños y jóvenes en situación de calle en Medellín impactó tanto al público local como internacional.

La cinta no solo abrió debates sobre la realidad social del país, sino que también puso en el mapa a talentos que, sin formación actoral tradicional, lograron interpretaciones profundamente humanas.

Jhon Fredy Ríos fue uno de esos rostros que quedaron grabados en la memoria colectiva. Sin embargo, su vida posterior estuvo marcada por dificultades.

Años después del éxito cinematográfico, sufrió un ataque armado que lo dejó en silla de ruedas. Además, atravesó periodos de precariedad y vivió en condición de calle, reflejando una realidad que tristemente acompañó a varios integrantes del elenco.



Las historias detrás de 'La vendedora de rosas'

La muerte de ‘Chocolatina’ también revive las complejas historias que rodearon a varios participantes de la película. Uno de los casos más recordados es el de Giovanni Quiroz, quien interpretó a ‘El Zarco’ y falleció en el año 2000 en un hecho violento.

Con el paso del tiempo, la producción ha quedado no solo como un referente artístico, sino también como testimonio de vidas atravesadas por contextos difíciles.

Por su parte, Lady Tabares también enfrentó episodios complejos en su historia personal, incluido un proceso judicial que la llevó a prisión en 2002. Tras recuperar su libertad en 2014, ha hablado abiertamente sobre su proceso de transformación y resiliencia.

Hoy, la partida de Jhon Fredy Ríos genera sentimientos encontrados: dolor por su fallecimiento y gratitud por el legado que dejó en una película que marcó a toda una generación. Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y recuerdos de escenas que siguen vigentes casi tres décadas después.

El cine colombiano despide a uno de sus rostros más auténticos, mientras el público vuelve la mirada a una obra que continúa siendo espejo de una realidad que no pierde vigencia.

