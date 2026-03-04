Pareja habría lanzado a su perrita desde un balcón causándole su fallecimiento

En la madrugada del pasado 2 de marzo de 2026, habitantes del barrio El Pesebre, en el noroccidente de Medellín, escucharon una discusión que llamó la atención por lo fuerte que se percibía desde las viviendas cercanas.

Según varias personas que estaban en la zona, tras unos momentos de gritos, vieron que una perrita pequeña, que vivía con la pareja que estaba en el apartamento, terminó fuera del balcón de la vivienda ubicada en un segundo piso.

Perrita bulldog es arrojada de un balcón en Medellín

Lo que observaron los vecinos los alarmó y llevaron a que varias personas salieran de sus casas en la madrugada para entender qué estaba ocurriendo. Algunos aseguraron que la caída del animal no fue accidental, y que el movimiento se dio de forma directa desde el espacio donde estaba la pareja.



En cuestión de segundos, la curiosidad se transformó en angustia. Los vecinos salieron de sus casas para auxiliar a la perrita, pero el golpe fue tan fuerte que falleció en el lugar, dejando dolor e indignación en el barrio.

Ante la gravedad de lo ocurrido y los insultos que empezaron a recibir, los dueños de la bulldog francés permanecieron dentro de su vivienda y solo salieron cuando llegaron uniformados de la Policía Metropolitana, quienes procedieron a capturarlos desde donde ocurrió el incidente.

La capitán Stefany Rodríguez, integrante de la Seccional de Carabineros y Protección Animal de la Policía Metropolitana, señaló que gracias al aviso oportuno de la comunidad una patrulla del sector acudió al sitio.

Allí confirmó lo ocurrido y realizó los procedimientos iniciales, entre ellos el levantamiento del animal para las pruebas técnico-científicas de medicina veterinaria forense, claves para esclarecer el caso.

Hacia las 10:50 de la mañana del lunes, funcionarios de la unidad ambiental recogieron los restos de la perrita y los trasladaron a la Uniremington, donde se adelantarán los análisis forenses para determinar con precisión la causa de su muerte.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo a lo sucedido. Según él, hechos de este tipo “Son inaceptables”.

‼️ Esto es inaceptable.



Rechazo el atroz caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre.



En la madrugada del 2 de marzo, una perrita fue presuntamente lanzada desde un balcón, perdiendo la vida. La Policía capturó a un hombre y a una mujer, quienes fueron dejados a… pic.twitter.com/cR3KhRnVMd — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 3, 2026

Los dos capturados deberán responder por un caso que se investiga en la Fiscalía bajo el delito de maltrato animal, que la legislación colombiana contempla como delito.En Colombia, existen normas que buscan proteger a los animales y cuando se presentan casos de maltrato, estos son investigados como parte de la responsabilidad penal y civil de las personas señaladas.

Mientras avanza el proceso, las autoridades judiciales recopilan testimonios y evidencias para esclarecer con detalle cómo ocurrieron los hechos y cuál será la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

