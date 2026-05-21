Ley de propiedad horizontal confirma artículo que pone en aprietos a vecinos que no pagan

Vivir en una comunidad de propietarios puede ser una experiencia maravillosa, llena de saludos cordiales en el ascensor y planes para mejorar el edificio, pero todo cambia cuando las cuentas no cuadran.

El "clásico" del vecino que no paga las cuotas mensuales es una realidad en muchas fincas de España, afectando directamente al mantenimiento de servicios básicos como la luz, el agua o el cuidado de las zonas comunes.

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Sin embargo, la normativa actual se ha puesto seria para proteger el bolsillo de los propietarios cumplidores.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que actúa como la "carta magna" de la convivencia vecinal, ha recibido actualizaciones importantes, siendo la última de ellas publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de julio.

Tras su aprobación en enero de 2025 y su posterior entrada en vigor en abril de ese mismo año, el marco legal ofrece ahora herramientas mucho más directas y efectivas para luchar contra la morosidad en el rellano.

Uno de los puntos que más suele doler a quienes deciden no estar al corriente de pago es la pérdida del derecho a voto. Según el artículo 15.2 de la LPH, cualquier vecino que deba dinero a la comunidad al inicio de una junta no podrá votar en las decisiones clave.

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Esto significa que, aunque puede asistir a la reunión y participar en las deliberaciones para dar su opinión, su voz no tendrá peso en la aprobación de presupuestos, la elección del nuevo presidente o la luz verde para realizar obras necesarias.

Es una medida de presión fundamental, ya que el responsable de redactar el acta de la reunión debe dejar constancia específica de quiénes han sido privados de este derecho por sus deudas. Así, el propietario moroso queda legalmente "fuera de juego" en la gestión del edificio donde vive.

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Si la falta de voto no fuera suficiente, la ley permite ir un paso más allá mediante medidas disuasorias. El artículo 21 es la herramienta estrella para las juntas de propietarios, ya que permite acordar la privación temporal del uso de servicios o instalaciones no esenciales.

Que si un vecino se niega a pagar, la comunidad puede prohibirle legalmente el acceso a la piscina, a las pistas de pádel o al gimnasio comunitario, siempre que esto no afecte a la habitabilidad de su vivienda.

Además, la morosidad no sale gratis a nivel financiero. La comunidad tiene la potestad de aplicar intereses de demora que pueden ser incluso superiores al interés legal del dinero, haciendo que la deuda crezca cuanto más tiempo se tarde en saldarla.

¿Por qué podrían embargar tus bienes en las propiedades horizontales?

Cuando la mediación y el arbitraje no surten efecto, la Ley de Propiedad Horizontal abre la puerta a la reclamación judicial a través del proceso monitorio especial.

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Este procedimiento es ágil y permite a la comunidad, representada por el secretario administrador si así se acuerda, exigir el pago de cuotas ordinarias, extraordinarias e incluso del fondo de reserva.

Para iniciar este proceso, es necesario un certificado del acuerdo de liquidación de deuda y notificar al deudor mediante notaría o burofax para que exista constancia legal.

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Si el vecino persiste en su actitud o se opone a la demanda, la ley es implacable: se puede solicitar el embargo preventivo de bienes (tanto cuentas bancarias como el propio inmueble) para cubrir la deuda, los intereses y los costes del proceso judicial.

Más allá de las sanciones, la nueva legislación también busca facilitar la vida a los vecinos. Se promueve la digitalización en la gestión, se agilizan las ayudas para la rehabilitación de edificios y se regula la instalación de paneles solares en zonas comunes.

También es importante recordar que la contribución a los gastos comunes es obligatoria para todos, basándose en el coeficiente de participación de cada vivienda, independientemente de si el propietario utiliza o no los servicios como el ascensor.

