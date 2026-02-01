Llegaron los intereses de las cesantías: en qué invertirlos para que no se pierdan

Con el inicio del año, miles de trabajadores en Colombia ya tienen disponibles no solo sus cesantías, sino también los intereses generados por este ahorro obligatorio, un ingreso adicional que suele pasar desapercibido, pero que puede marcar la diferencia si se administra con estrategia.

Las cesantías están pensadas como un respaldo ante el desempleo, la educación o la vivienda. Sin embargo, los intereses a las cesantías, que corresponden al 12 % anual sobre el saldo acumulado, llegan directamente al trabajador y pueden convertirse en una oportunidad para mejorar la salud financiera, siempre que se usen con criterio.

Antes de gastar este dinero, expertos en finanzas personales recomiendan analizar si existen deudas urgentes, necesidades prioritarias o metas de corto y mediano plazo. Usarlo sin planificación puede diluir rápidamente su impacto.



Opciones recomendadas para invertir los intereses de las cesantías

Una de las alternativas más comunes es reducir deudas, especialmente aquellas con altas tasas de interés como tarjetas de crédito o créditos de consumo. Destinar los intereses de las cesantías a este fin puede generar un ahorro significativo a futuro.

Otra opción es reforzar el ahorro, ya sea mediante cuentas de alto rendimiento, fondos de inversión colectiva de perfil conservador o incluso CDT, dependiendo del plazo y la tolerancia al riesgo del trabajador. Este enfoque permite que el dinero siga creciendo en lugar de gastarse de inmediato.

La educación también figura como un destino frecuente. Cursos, diplomados o capacitaciones pueden convertirse en una inversión que aumente las oportunidades laborales y los ingresos a largo plazo, alineándose con uno de los usos permitidos de las cesantías en general.

Para quienes tienen metas de vivienda, los intereses pueden ayudar a completar una cuota inicial, cubrir gastos notariales o aliviar costos asociados a un crédito hipotecario. Aunque el monto no siempre es alto, puede ser un complemento clave.

Finalmente, algunos trabajadores optan por destinar una parte a emergencias, fortaleciendo un fondo que permita afrontar imprevistos sin recurrir a endeudamiento.

Administrar correctamente los intereses de las cesantías no se trata de grandes inversiones, sino de decisiones inteligentes y alineadas con la realidad financiera de cada persona, aprovechando un ingreso que llega una vez al año y que puede tener un impacto real.