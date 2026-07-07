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La Kalle  / Noticias  / Nación  / María Fernanda Cabal confiesa cómo quedó su relación con Paloma: “Cicatrices de la política”

María Fernanda Cabal confiesa cómo quedó su relación con Paloma: “Cicatrices de la política”

La senadora habló sobre cómo quedó su relación con una excompañera del Centro Democrático y reveló si aún mantienen contacto tras su salida de la colectividad.

María Fernanda Cabal reveló por qué se distanció de Paloma Valencia
María Fernanda Cabal confiesa cómo quedó su relación con Paloma: “Cicatrices de la política”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Durante una conversación con los micrófonos de El Klub de La Kalle, la senadora María Fernanda Cabal abordó sin filtros diversos temas de la agenda nacional, su futuro político y, en especial, el estado de su relación con su colega de bancada, Paloma Valencia, tras las tensiones que surgieron durante las elecciones.

La congresista fue enfática en señalar que, aunque el trabajo legislativo continúa, las decisiones internas del partido dejaron profundas diferencias. Cabal reconoció el talento de su compañera, pero no ocultó su inconformidad con la forma en que el Centro Democrático eligió a sus candidatos.

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"Ella es una excelente coequipera en el Senado, hacemos una dupla perfecta, pero yo salí muy inconforme con el partido y la forma de selección", manifestó en El Klub.

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Al ser consultada sobre si existía algún resentimiento o distanciamiento personal, la senadora explicó que la relación cambió fuera del Congreso. Aunque aseguró que no tiene ningún "lío" con Valencia, admitió que ya no comparten espacios personales.

"Obviamente todos estos procesos generan distancia... son las cicatrices propias de la política", sentenció, dejando claro que actualmente mantienen una relación estrictamente profesional.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre las elecciones presidenciales?

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La inconformidad de la senadora no se limita a las decisiones tomadas dentro de su bancada. También cuestionó la estrategia política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien responsabilizó por el estancamiento de algunos sectores de la derecha.

Puedes leer: “Me dolió lo de la Cabal y Paola Holguín, creí que contaría con ellas”: Paloma Valencia

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"Disputó mucho el hecho de que Uribe no me dejara a mí cuando el espacio estaba creado para la derecha; el péndulo venía de la izquierda a la derecha y Uribe no entendió el momento político", afirmó.

Para Cabal, el intento de mover al partido hacia posiciones más moderadas fue un error estratégico. Incluso calificó como una "fórmula errática" la idea de que "corriéndose al centro... iba a ganarse los votos del centro" en una primera vuelta.

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Estas diferencias llevaron a la senadora a tomar una decisión definitiva sobre su permanencia en el movimiento político. Cabal confirmó que dejará el Centro Democrático para impulsar un proyecto propio con miras a las próximas elecciones presidenciales.

"Mi objetivo es ser candidata presidencial porque no me han dejado serlo... ya en el partido no voy a estar, yo quiero hacer mi propio partido", reveló.

La congresista agregó que su nueva colectividad buscará inspirarse en modelos políticos como los impulsados por Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile.

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Mira también: La demoledora CRÍTICA de María Fernanda Cabal a Uribe tras perder junto a Paloma Valencia

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