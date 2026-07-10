Así fue la última conversación entre Daniel Briceño y Miguel Uribe: “Estuve con él”

En una entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el abogado y congresista electo Daniel Briceño compartió detalles sobre su trayectoria política, sus proyectos en el Congreso y recordó los últimos encuentros que sostuvo con el fallecido dirigente político Miguel Uribe.

Briceño, quien llegará al Congreso de la República tras obtener más de 262.000 votos, destacó la cercanía que mantenía con Miguel Uribe, a quien describió como un gran amigo, además de un compañero en la vida política.

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Al ser consultado sobre la última vez que lo vio, el congresista recordó que uno de sus encuentros ocurrió durante la celebración de su cumpleaños, pocos días antes del atentado. "Miguel me llamó de cumpleaños... fuimos a comer y demás, estuvimos ahí un rato", relató Briceño, al recordar ese momento.



Posteriormente, ambos coincidieron en Cartagena durante un evento de Asobancaria. "Yo estuve con él ahí como el jueves antes del atentado", afirmó, señalando que ese fue el último encuentro que sostuvo con Miguel Uribe.

¿Cómo se enteró Daniel Briceño del atentado contra Miguel Uribe?

Al recordar ese día, Briceño contó que la noticia llegó a través de una llamada de Anderson Barrios, concejal que se encontraba con Miguel Uribe cuando ocurrió el ataque. "Él me llamó directamente y dijo: 'Acaba de pasar esta vaina'", recordó el hoy representante a la Cámara.

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Para Daniel Briceño, la ausencia de Miguel Uribe dejó un vacío importante en la política colombiana, especialmente por el crecimiento que, según él, venía consolidando como figura pública.

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"Miguel tenía tres cosas muy buenas: conectaba muy bien con los políticos, conectaba muy bien con la gente, entendía la opinión pública, sabía de política... y, sobre todo, tenía un proyecto político muy estructurado", aseguró.

De acuerdo con Briceño, Miguel Uribe contaba con una visión clara para el país, con propuestas enfocadas en temas como la economía y la agricultura. Durante la entrevista también habló sobre los riesgos que enfrenta por su actividad política y aseguró que ha recibido amenazas en varias ocasiones debido a las denuncias que ha realizado.

Pese a ello, afirmó que mantiene su postura frente a los esquemas de seguridad: "Yo soy el único político de Colombia que nunca ha aceptado una camioneta blindada ni una escolta".

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