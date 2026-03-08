Congreso de la República 2026: Así quedó conformada la Cámara de Representantes 2026

El reloj marcó las 4:00 de la tarde de este domingo 8 de marzo y, en un parpadeo, las urnas en cada rincón de Colombia quedaron selladas.

Se acabó el tiempo de las propuestas y comenzó el momento de la verdad: el preconteo de votos que decidirá quiénes serán las nuevas caras de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

No es una elección cualquiera; estamos hablando de una competencia regional donde cada departamento se juega sus propias cartas para conformar un mosaico de 182 representantes elegidos por voto popular.



A diferencia de lo que ocurre con el Senado, aquí la batalla es local y se vive cuadra a cuadra en las circunscripciones departamentales y especiales.



Mientras el registrador nacional, Hernán Penagos, daba un parte de tranquilidad asegurando que la democracia triunfó en una jornada "pacífica", los jurados de votación iniciaron la titánica tarea de contar cada tarjetón para dar luz sobre los resultados definitivos.

En el aire se siente la expectativa por ver cómo se repartirán las fuerzas los grandes protagonistas de esta contienda.

Pero hay un detalle curioso en este juego de sillas: la Cámara tendrá una curul adicional. Esta no se decide hoy, sino que se guarda bajo llave para quien sea el compañero de fórmula del candidato presidencial que obtenga el segundo lugar en las elecciones del próximo 31 de mayo.

Es decir, el Congreso de hoy quedará con una pieza pendiente hasta que se resuelva el misterio presidencial en unos meses.

Acá puedes ver en tiempo real los resultados: https://resultados.registraduria.gov.co/resultados/1/00/0/?s=resultados-info-general

Los resultados de la Cámara de Representantes por regiones (En desarrollo)

El escrutinio avanza progresivamente y la información fluye desde las principales capitales hacia el centro del país. Aquí te presentamos el listado que se irá actualizando conforme la Registraduría entregue los datos oficiales:

Representantes por Bogotá



Representantes por Antioquia



Representantes por Valle del Cauca



Representantes por Atlántico



Representantes por Cundinamarca



Representantes por Santander



Representantes por Bolívar

