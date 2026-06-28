¿Era gol o no? Revelan el video del VAR que desató la polémica en Colombia vs. Portugal

La selección Colombia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un empate sin goles frente a Portugal, resultado suficiente para quedarse con el primer lugar del Grupo K. Sin embargo, el encuentro quedó marcado por una jugada que generó un intenso debate entre los aficionados: el gol de Dávinson Sánchez en los minutos finales que fue invalidado tras la revisión del VAR.

En un partido en el que la Tricolor mostró mayor iniciativa ofensiva y estuvo más cerca de quedarse con la victoria, el defensor colombiano llegó a celebrar un cabezazo que parecía darle los tres puntos al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. No obstante, el juez asistente levantó la bandera y la acción fue revisada mediante el sistema de fuera de juego semiautomático, que terminó confirmando la decisión arbitral.

FIFA mostró el video del VAR que confirmó el fuera de juego

Horas después del compromiso, se conocieron las imágenes oficiales del sistema de fuera de juego semiautomático utilizado por la FIFA para revisar la acción. En la reconstrucción se observa que Dávinson Sánchez se encontraba adelantado por apenas unos centímetros al momento en que Juan Fernando Quintero envió el centro desde la banda izquierda.

La decisión provocó múltiples reacciones debido a lo ajustada de la jugada. En las primeras repeticiones televisivas era difícil identificar el fuera de juego, lo que llevó a muchos aficionados a considerar que el tanto debía ser válido. Sin embargo, la tecnología utilizada por la FIFA determinó que una mínima parte del pie del defensor colombiano estaba por delante del último hombre de Portugal, razón por la que el gol fue anulado.

Publicidad

Pese a la controversia, el empate no modificó el objetivo principal de la Selección Colombia. Con siete puntos, la Tricolor terminó como líder del Grupo K, superando a Portugal, que finalizó con cinco unidades. El grupo también estuvo integrado por Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Publicidad

Durante la fase de grupos, el equipo colombiano mostró un rendimiento sólido. En el debut derrotó 3-1 a Uzbekistán, mientras que en la segunda jornada venció por la mínima diferencia (1-0) a República Democrática del Congo. Finalmente, el empate frente a Portugal le permitió conservar el liderato y avanzar con confianza a la siguiente ronda del torneo.

Uno de los jugadores más destacados de Colombia en esta primera fase ha sido Daniel Muñoz. El lateral derecho se convirtió en el máximo goleador del conjunto nacional durante la fase de grupos, aportando anotaciones importantes para que el equipo sumara los siete puntos con los que aseguró el primer puesto. Su aporte ofensivo desde la banda ha sido una de las principales fortalezas del conjunto de Néstor Lorenzo.

Ahora, Colombia deja atrás la polémica del gol anulado y concentra toda su atención en los dieciseisavos de final. Más allá de la discusión generada por la decisión del VAR, el equipo colombiano cerró una destacada fase de grupos, mantuvo el invicto y confirmó su candidatura para seguir avanzando en la Copa del Mundo, respaldado por un funcionamiento colectivo que le permitió finalizar por encima de una de las selecciones favoritas del certamen como Portugal.