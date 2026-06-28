¿Le dolió? Dávinson Sánchez reaccionó al gol que el VAR le anuló contra Portugal

Cuando parecía que la Selección Colombia se quedaría con una victoria sobre la hora frente a Portugal, una decisión del VAR cambió por completo el desenlace del partido. El gol convertido por Dávinson Sánchez en los minutos finales fue invalidado por un ajustado fuera de lugar, una acción que generó todo tipo de comentarios entre los aficionados y que terminó siendo una de las imágenes más recordadas del compromiso.

Lejos de alimentar la polémica, el defensor colombiano prefirió tomarse con tranquilidad lo sucedido. Tras el encuentro, habló sobre la jugada que le impidió celebrar el que habría sido el tanto del triunfo y dejó una respuesta que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la Tricolor.

Dávinson Sánchez le puso humor a la polémica con el VAR

Luego del empate sin goles frente a Portugal, el zaguero fue consultado sobre la anotación que alcanzó a celebrar antes de que el cuerpo arbitral confirmara, mediante la tecnología del fuera de juego semiautomático, que la acción debía ser invalidada.

En lugar de mostrar molestia, el defensor respondió entre risas y aseguró que lo único que lamentaba era que le hubieran quitado la oportunidad de celebrar. Su reacción fue interpretada por muchos como una forma de restarle tensión a una decisión que dividió opiniones entre analistas e hinchas, especialmente por lo ajustado de la acción. Según explicó el sistema utilizado por la FIFA, el fuera de juego fue determinado por una mínima diferencia.

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La jugada ocurrió en los últimos instantes del compromiso, cuando Colombia buscaba el gol que le permitiera cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto. Tras un centro al área, Dávinson conectó de cabeza y envió el balón al fondo de la red. Aunque el festejo se desató entre los jugadores colombianos, la revisión del VAR confirmó que el defensor estaba adelantado por escasos centímetros al momento del pase.

Pese a esa acción, el resultado fue suficiente para que la Selección Colombia terminara en el primer lugar del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo sumó siete puntos gracias a las victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo, además del empate frente a Portugal, superando así a los europeos en la clasificación.

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El rendimiento mostrado durante la fase de grupos dejó buenas sensaciones. Colombia consiguió mantener el invicto, mostró solidez defensiva y encontró en jugadores como Daniel Muñoz una importante cuota ofensiva. El lateral derecho fue una de las figuras del equipo gracias a sus aportes en ataque, convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados del conjunto nacional.

Ahora, la Tricolor cambia el foco hacia la fase de eliminación directa, donde enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final. Será un nuevo reto para un equipo que llega con confianza después de liderar su grupo y que espera mantener el nivel mostrado en los primeros tres compromisos del campeonato.