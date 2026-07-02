El insólito motivo por el que ‘Rasputín’ no se habla con ‘Javi’ de Pandillas, guerra y paz

En una reciente emisión del programa Cada Loco con su Tema, de La Kalle, estuvieron como invitados Iván Darío Moreno, conocido como 'Champú', y José Hurley Rojas, recordado por interpretar a 'Rasputín' en la exitosa serie Pandillas, guerra y paz.

Durante la entrevista, José abordó de manera abierta el distanciamiento y las tensiones que mantiene con su excompañero de set, el actor que interpretó a ‘Javi’.

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Según el relato ‘Rasputín’ de Pandillas, Guerra y Paz, el conflicto se remonta a una etapa difícil económicamente tras la finalización de la serie. Rojas explicó que, ante la necesidad de generar ingresos para su familia durante una temporada decembrina, decidió emprender un negocio de venta de afiches autografiados del elenco.



"Yo me inventé un trabajo de vender afiches... Estábamos pelados... Yo dije: 'Bueno rebusque al rebusque'", recordó el actor sobre la iniciativa que resultó ser un éxito financiero, logrando ventas de hasta 15 millones de pesos.

Sin embargo, esta actividad no fue bien recibida por todos los integrantes del grupo. Rojas mencionó que Javier (Javi) manifestó inicialmente su desacuerdo: "el señor Javier llegó y dijo: 'yo espero que mi imagen no esté ahí'".

A pesar de la advertencia, ‘Rasputín’ incluyó la imagen de su compañero en una edición posterior de los afiches, argumentando que la imagen de los personajes les pertenecía a ellos mismos como actores.

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¿Cómo escaló el conflicto de ‘Rasputín’ con ‘Javi’?

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La situación escaló cuando José comenzó a recibir quejas sobre supuestos comentarios de Javier en otros ámbitos laborales. Ante esto, no dudó en calificar a su antiguo colega como un "malhablado", afirmando que recibió reportes de que Javier se expresaba negativamente de sus compañeros, especialmente de aquellos que residen en el sur de Bogotá.

"Llegué a escuchar en otras producciones, en otros teatros por medio de otros artistas que digamos acá en el canal Caracol habló mal de nosotros... De varios de los del sur en el caso de Peque, Iván y mi persona", denunció Rojas durante su intervención.

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El actor que dio vida a ‘Rasputín’ en Pandillas, Guerra y Paz, reveló que la comunicación con ‘Javi’ está totalmente fracturada desde hace aproximadamente 7 u 8 años. La ruptura definitiva se dio tras un fuerte mensaje enviado por Javier: "me dejó un mensaje, pero un mensaje un cartapacio tratándome remal... me bloqueó hasta el día de hoy".

Además, Rojas criticó la aparente actitud de Javier de querer desvincularse del legado de la serie que les dio reconocimiento nacional. "Cada vez que le menciona a usted pandillas, no, yo no quiero saber nada de eso. Sabiendo que eso fue lo que lo hizo reconocido", sentenció.

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A pesar de la controversia, José Urley Rojas defendió su derecho a buscar el sustento de manera honrada, lejos de las pretensiones que a veces rodean la industria de la televisión,. "Yo prefiero salir con mi compi a vender afiches y a ganarme la plata honestamente dándole ejemplo a la gente de camello de trabajo y de berraquera", concluyó el actor.