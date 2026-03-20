Dolorosas palabras de Lokillo Flórez a su abuelo; falleció tras el post

El comediante Yédinson Ned Flórez Duarte, conocido en el mundo del entretenimiento como Lokillo, atraviesa un momento personal difícil tras confirmar la muerte de su abuelo, quien venía enfrentando un estado de salud complejo en los últimos días.

La noticia llegó luego de que el artista compartiera previamente un mensaje en redes sociales donde dejaba ver la situación que estaba viviendo su familia. En ese momento, sus palabras generaron una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes se solidarizaron con lo que estaba atravesando.

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Días después de esa publicación, el desenlace se confirmó, cerrando un capítulo que el propio Lokillo había venido narrando desde la cercanía y el cariño hacia su abuelo.

El mensaje que tocó a sus seguidores

Todo comenzó en la noche del 18 de marzo de 2026, cuando Lokillo publicó un texto en su cuenta de Instagram en el que habló sin filtros sobre el estado de su abuelo.

En ese mensaje, el comediante expresó lo difícil que era verlo atravesar ese momento. Con un lenguaje cargado de emoción, describió cómo observaba el deterioro físico de una persona que, según sus propias palabras, siempre representó fortaleza y entrega.

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“Mi abuelo se está muriendo y es triste verlo sufrir…”, escribió al inicio de su publicación, una frase que rápidamente se volvió viral y fue replicada por miles de usuarios.

El texto continuaba con una descripción detallada de lo que significaba su abuelo en su vida. Habló de sus manos, de su historia, de todo lo que representaba como figura familiar. También mencionó el papel de su abuela y su mamá en medio de ese momento, reflejando una escena íntima que conectó con muchas personas.

Fallece abuelo de Lokillo Flórez /Foto: redes sociales

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El mensaje inicial ya dejaba ver la gravedad de la situación. Lokillo no ocultó lo que estaba pasando y decidió compartirlo tal como lo estaba viviendo.

Con el paso de los días, la situación no mejoró y finalmente se confirmó la muerte de su abuelo.

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Aunque el comediante no extendió demasiado su pronunciamiento posterior, el impacto de su mensaje anterior hizo que la noticia se sintiera aún más cercana para quienes lo siguen.

Tras conocerse la noticia, los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer. Seguidores, colegas y usuarios en general comentaron sus publicaciones, enviando palabras de acompañamiento en este momento.