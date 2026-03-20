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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Confesión de hombre que se deshizo de su esposa con una moledora: "Se me fue la mano"

Confesión de hombre que se deshizo de su esposa con una moledora: "Se me fue la mano"

El hombre capturado admitió ante la Policía su responsabilidad en el fallecimiento de su pareja y reveló detalles de lo ocurrido, ¿lo hizo frente a sus hijos?

Hombre le quitó la vida a su pareja en
Hombre le quitó la vida a su esposa en Perú
/Foto: redes sociales /Policía Perú
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

El hombre detenido en La Victoria, Perú, no solo fue sorprendido en medio de lo que, según las autoridades, era un intento por ocultar evidencias, sino que además terminó reconociendo su responsabilidad frente a los agentes.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional del Perú, el sujeto cambió su actitud una vez fue trasladado a la comisaría. Lo que inicialmente era silencio y tensión, pasó a convertirse en una confesión que ahora hace parte clave del proceso.

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La versión que entregó ante las autoridades

Según el relato que dio ante los uniformados, el hombre aseguró que todo se originó en medio de una discusión con su pareja. En su declaración, indicó que ella le estaba reclamando por una situación relacionada con una infidelidad y que la conversación subió de tono.

“Me estaba molestando por un caso, yo la había engañado; entonces me estaba recordando y empezó a agredirme. Yo la agarré del cuello y le dije ‘calma’ y se me pasó la mano”, fue la versión que entregó ante los agentes.

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Estas palabras quedaron registradas dentro del proceso y ahora forman parte de las pruebas que analizan las autoridades para reconstruir lo ocurrido.

Puedes leer: “Ella estaba enamorada de mi hija”: fuertes detalles del caso de las hermanas en Tolima

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Hombre es encontrado mientras usaba una moledora
Hombre es encontrado mientras usaba una moledora

Cambio de actitud tras la captura

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el cambio en su comportamiento. Durante el procedimiento inicial, el hombre se mostraba reservado, pero ya en la comisaría decidió hablar y reconocer lo sucedido.

Esta confesión permitió avanzar con mayor claridad en la línea de investigación, que ya contaba con evidencias recolectadas en el lugar de los hechos. La combinación de estos elementos fortalece el caso en su etapa judicial.

El reporte oficial señala que la captura se dio en flagrancia, lo que facilitó la recopilación de pruebas clave. La rápida acción de los agentes evitó que se perdieran elementos importantes para el esclarecimiento del caso.

Puedes leer: Filtran versión de hombre que fingió accidente para ocultar muerte de su esposa e hijo

Un proceso que continúa en manos de la justicia

Tras la confesión, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que ahora deberán analizar tanto el testimonio del detenido como las evidencias recolectadas en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

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Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables activó rutas de atención para los menores que se encontraban en la vivienda, garantizando acompañamiento especializado.

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