Hombre es encontrado mientras usaba una moledora para desaparecer a su esposa

La intervención ocurrió a tiempo y evitó que desaparecieran elementos clave del caso. En el distrito de La Victoria, Perú, las autoridades capturaron a un hombre de 29 años en el momento en que, según la investigación, intentaba ocultar evidencias tras el fallecimiento de su pareja.

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El caso se conoció en la víspera del Día Internacional de la Mujer, lo que generó aún más impacto entre los habitantes de la zona. La rápida reacción de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir en una vivienda ubicada en la cuadra 20 de la avenida Bausate y Meza, donde se encontraron indicios que llevaron a la captura en flagrancia.

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Así se conoció el caso

ecinos del sector reportaron olores fuertes provenientes del inmueble, lo que llamó la atención de las autoridades. Ante la situación, unidades policiales se desplazaron hasta el lugar para verificar lo que estaba ocurriendo.

Al ingresar al predio, los agentes encontraron una escena que evidenciaba que algo grave había sucedido. De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Gastón Alzamora, jefe de la División Policial Centro 2, los restos de la mujer fueron hallados en el baño del tercer piso.

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Las primeras indagaciones apuntaron a que el hombre habría tomado una moledora para intentar eliminar cualquier rastro. Según las autoridades, incluso habría adquirido elementos en un mercado del centro de Lima con ese propósito, lo que se convirtió en una de las pruebas clave dentro del proceso.

José Romero, responsable de la muerte

La captura se dio en menos de 24 horas desde que ocurrieron los hechos, lo que permitió a las autoridades actuar con rapidez y asegurar evidencias fundamentales para la investigación.

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El hombre fue detenido en el mismo lugar donde se desarrollaban los hechos, mientras avanzaba en lo que sería su intento por ocultar lo ocurrido; molía partes de la mujer. Este factor fue determinante para que el caso no quedara sin elementos probatorios.

Durante el procedimiento, también se conoció que en la vivienda se encontraban dos menores de edad, de cuatro y siete años, quienes estaban en otra habitación al momento de la intervención. Las autoridades confirmaron que no resultaron afectados físicamente y fueron puestos bajo protección.