FIFA alerta por violencia en Guadalajara: ¿riesgo para la Selección Colombia en el Mundial?

La FIFA se pronunció sobre el contexto de seguridad en Guadalajara, sede del Mundial 2026, y analiza escenarios que podrían modificar la logística de selecciones como Colombia.

Mundial en riesgo en Guadalajara
Mundial en riesgo en Guadalajara
Foto: redes sociales, EFE
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

La FIFA informó que mantiene seguimiento permanente a la situación de seguridad en México, con atención especial en Guadalajara, una de las ciudades confirmadas como sede del Mundial 2026. El pronunciamiento surge tras recientes hechos de orden público que generan preocupación en el entorno del torneo.

Guadalajara figura dentro del calendario oficial del campeonato y tiene asignados partidos de fase de grupos. Entre los encuentros previstos aparece uno correspondiente a la Selección Colombia, lo que ubica a este escenario dentro de los puntos de análisis prioritarios para el organismo internacional.

¿Por qué la FIFA pone la atención en Guadalajara?

La ciudad atraviesa un contexto de seguridad complejo tras operativos y enfrentamientos vinculados a estructuras criminales en el estado de Jalisco. Estos hechos provocaron bloqueos, afectaciones a la movilidad y operativos especiales por parte de las autoridades locales y nacionales.

Ante este panorama, la FIFA señaló que revisa los informes de seguridad y los planes de contingencia presentados por el comité organizador y las autoridades mexicanas. El objetivo consiste en garantizar condiciones adecuadas para jugadores, delegaciones, cuerpos técnicos y asistentes durante el desarrollo del torneo.

Alternativas que revisa la FIFA sobre las sedes del Mundial 2026

Fuentes cercanas a la organización indican que la FIFA evalúa distintos escenarios sin anunciar cambios definitivos. Entre las opciones en revisión figuran ajustes logísticos, refuerzo de esquemas de seguridad y en un escenario extremo, reubicación de partidos si los informes técnicos lo recomiendan.

Hasta ahora, el organismo rector del fútbol mundial no anuncia suspensión de sedes ni modificación del calendario oficial. Sin embargo, el seguimiento continúa y cualquier decisión dependerá de la evolución del contexto en las próximas semanas.

¿Cómo podría afectar la situación en Guadalajara a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Colombia tiene programado un partido de fase de grupos en Guadalajara, por lo que cualquier ajuste en la sede impactaría directamente la planificación deportiva, los desplazamientos y la preparación del equipo. Voces del entorno futbolístico señalan que las selecciones reciben información constante sobre el avance de estas evaluaciones.

Desde el punto de vista deportivo, un cambio de sede implicaría adaptación a nuevas condiciones logísticas, climáticas y operativas, factores que influyen en la preparación de los partidos del Mundial.

Por su parte, las autoridades del gobierno mexicano y del estado de Jalisco reiteraron que trabajan en planes de seguridad reforzados para eventos internacionales. Estos incluyen presencia policial adicional, coordinación con fuerzas federales y monitoreo permanente en zonas estratégicas.

Las entidades locales insisten en que Guadalajara mantiene su condición de sede mundialista y que los protocolos buscan cumplir con los estándares exigidos por la FIFA para un evento de esta magnitud.

En los próximos meses, la FIFA continuará con visitas técnicas y evaluaciones de riesgo en las sedes del Mundial 2026. Las conclusiones de estos análisis definirán si se mantienen las condiciones actuales o si se aplican ajustes específicos.

Por ahora, Guadalajara sigue dentro del calendario oficial y la Selección Colombia conserva su programación inicial, a la espera de decisiones que dependerán exclusivamente de los informes de seguridad y logística.

