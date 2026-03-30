¿Y si no es vicepresidente? Juan Daniel Oviedo revela su plan B

Juan Daniel Oviedo pasó por el Klub de La Kalle y habló de varios temas en su visita. Sin embargo, uno que llamó la atención fue lo relacionado sobre los resultados del próximo mes de mayo, al punto que confesó que hará en el caso de que no logren la victoria con Paloma Valencia.

Sin embargo, a diferencia de muchos políticos que saltan de un cargo a otro con una red de seguridad, Oviedo fue contundente al asegurar que su enfoque ha sido siempre lineal y reveló que solo tiene un plan, el cuál es ganar.

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"Con honestidad les digo: yo tenía solo un plan A, que era ganar esa consulta como el sapo de centro de la consulta", confesó Juan Daniel Oviedo a los integrantes de la mesa. Donde recalcó que tras obtener más de 1.2 millones de votos, una cifra que sorprendió a propios y extraños, pero que ahora está enfocado en el caso de salir victorioso en mayo junto a Paloma.



Durante la charla, surgió inevitablemente el tema de la Alcaldía de Bogotá. Esto debido a que en redes sociales se mencionó que podría llegar a este puesto, sin embargo, el candidato prefirió no "embalarse" con proyecciones futuras.

"Por el momento, lo que quiero es que Paloma gane para que yo pueda ser vicepresidente", reiteró con firmeza. Aunque reconoció que "habrá una vía después", fue enfático en que esa decisión solo se definirá "en ese momento". Por ahora, su energía está puesta en demostrar que su alianza con Valencia representa una "tercera opción”.



¿Qué más resaltó Juan Daniel Oviedo con relación a su futuro?

Juan Daniel Oviedo, quien se describe a sí mismo como un "distinto" que estudió con créditos y becas, recordó su viral video en Corabastos donde mencionaba que estaba "buscando chamba", para él, la política es un trabajo que requiere preparación y mensajes honestos.

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Ante esta propuesta afirmó que su propuesta actual junto a Paloma Valencia se centra en temas críticos como la seguridad total, el respaldo a la fuerza pública, entre otros temas. "Queremos trabajar por lo que necesita el país... que la gente se sienta reconocida y bien tratada", afirmó.

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Sin embargo, en la mesa fueron reiterativos en preguntarle sobre su futuro en el caso que Paloma Valencia no llegue a la segunda vuelta, ante esto, fue enfático en reiterar que no tiene un plan B, y criticó que en la sociedad actual se debe tener un respaldo ante las situaciones complejas.

Por lo cual, expresó que su estrategia es vivir el presente político con la misma intensidad con la que disfruta de la música electrónica, así mismo mencionó que él sigue firme en su propósito: "Demostrarle a la gente la energía de este ratito de que podemos ganar".

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