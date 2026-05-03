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Prepárate: estos barrios de Bogotá se quedarán sin agua durante varios días

Más de 10 localidades de Bogotá tendrán suspensión del servicio de agua esta semana.

Cortes de agua en Bogotá
Cortes de agua en Bogotá 4 de mayo
Foto: gettyimages
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de may, 2026

Miles de hogares en Bogotá deberán prepararse para nuevos cortes de agua programados entre el 4 y el 8 de mayo, luego de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmara trabajos de mantenimiento y renovación en distintos sectores de la ciudad.

Según informó la entidad, las suspensiones temporales del servicio hacen parte de labores preventivas para evitar daños mayores en las redes de distribución y mejorar el suministro de agua en diferentes zonas de la capital. Los cortes afectarán barrios de al menos 12 localidades y algunos sectores podrían permanecer hasta 24 horas sin servicio.

Entre las localidades incluidas en la programación aparecen Antonio Nariño, San Cristóbal, Tunjuelito, Suba, Ciudad Bolívar, Usaquén, Kennedy, Chapinero, Bosa, Barrios Unidos, Teusaquillo y Usme.

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Estas son algunas de las zonas que tendrán cortes de agua

De acuerdo con el cronograma publicado por el Acueducto, uno de los primeros cortes comenzará el lunes 4 de mayo en el sector de Restrepo Occidental, en la localidad de Antonio Nariño. Allí, la suspensión iniciará desde las 8:00 de la mañana y podría extenderse hasta por 24 horas debido a trabajos de cambio de accesorios en la red.

La EAAB explicó que durante la semana también se adelantarán mantenimientos preventivos, instalación de hidrantes, renovación de tuberías, lavado de tanques y cambios de válvulas en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos llenar previamente los tanques de reserva y hacer uso racional del agua mientras duren las interrupciones. Además, recordaron que el agua almacenada debe consumirse antes de 24 horas para evitar riesgos sanitarios.

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El Acueducto también informó que prestará apoyo con carrotanques en caso de emergencias, priorizando hospitales, clínicas y lugares de alta concentración de personas. Los usuarios podrán solicitar este servicio a través de la Acualínea 116.

La programación completa de barrios afectados y horarios específicos puede consultarse en los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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