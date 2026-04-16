Doloroso relato de víctima de urólogo acusado de abusar 50 mujeres en Medellín

Un urólogo identificado como Alberto Posada, es señalado de haber accedido de al menos 50 pacientes durante sus consultas médicas. Además se conoció que el operativo, realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tuvo lugar el miércoles 15 de abril de 2026, cuando el especialista se disponía a ingresar a su consultorio privado en el Poblado de Medellín.

Se conoció que las investigaciones, se extendieron por 12 meses, las cuáles sugieren que Posada había utilizado su profesión para agredir a mujeres desde el año 2000. El urólogo, quien ejercía en la Clínica Las Vegas, presuntamente manipulaba las historias clínicas de sus pacientes para justificar procedimientos íntimos.

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Ante esta situación, las autoridades recopilaron cerca de 23 testimonios de víctimas que formalizaron sus denuncias, aunque la Secretaría de las Mujeres de Medellín estima que el número total de afectadas supera las 50.



Uno de los relatos más impactantes proviene de una mujer que tenía solo 18 años, quien habló con Blu Radio, y afirmó que cuando acudió a una consulta con el doctor Alberto Posada por un cuadro de cálculos renales. El médico le pidió que se quitara toda la ropa y se pusiera una bata para realizarle un tacto vaginal.

¿Cómo fue el relato de la víctima de Alberto Posada?

Para el medio en cuestión afirmó que "Me dijo que cerrara mis ojos, que me moviera, que sintiera. Yo no sé qué esperaba él que yo sintiera", declaró la mujer, añadiendo que el agresor incluso le subió la bata con la excusa de revisar unos lunares en el pecho.

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La víctima logró detener la agresión al cuestionar la relevancia de ese examen para su problema urológico y retirarse del lugar en estado de shock. Por otro lado, otra paciente reportó que el médico solía desviar la conversación hacia temas inapropiados, preguntando si los exámenes le generaban placer.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció enfáticamente sobre el caso, asegurando que en la ciudad "no hay intocables" y que el capturado deberá responder por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir agravado, por otro lado, cerca de 32 víctimas se encuentran recibiendo acompañamiento integral por la Secretaría de la Mujer.

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