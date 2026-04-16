¿No hay clases en colegios de Colombia por día cívico del viernes 17 de abril?

El Gobierno nacional estableció que el viernes 17 de abril de 2026 se llevará a cabo el denominado “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”, una jornada especial que busca promover la reflexión ciudadana. Sin embargo, la medida no implica la suspensión general de clases en los colegios del país.

Aunque durante esta fecha las entidades públicas no prestarán servicio, el día cívico no es considerado un festivo oficial, por lo que su aplicación depende de las decisiones que adopten las autoridades locales y cada institución educativa.

La jornada está reglamentada mediante el Decreto 500 de 2024, que dispone su realización el tercer viernes de abril de cada año. En ese mismo documento se establece que gobernadores y alcaldes tienen autonomía para definir si se acogen o no a la medida en sus territorios.



¿Hay clases en Día Cívico del 17 de abril?

En el caso de Bogotá, la Alcaldía Mayor indicó que, por el momento, no existe un pronunciamiento oficial que modifique el calendario académico, por lo que las clases en colegios públicos se mantienen con normalidad, salvo que se emita una decisión posterior.



La instrucción es clara: Los colegios privados tienen total libertad de decidir individualmente si se suman o no a la jornada, cancelando clases o haciéndolas con normalidad. Mientras que los colegios públicos dependen de la decisión de cada Alcaldía.



En años anteriores, la capital de la República ha optado por NO sumarse a la jornada cívica, con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, especialmente en lo relacionado con la alimentación escolar y el cuidado de los estudiantes.

Hasta el momento no se ha anunciado alguna aceptación por parte de Alcladías, por lo que todo indica a que habrá clases con normalidad en los colegios durante el viernes 17 de abril.

El decreto también contempla que las entidades territoriales certificadas, junto con el Ministerio de Educación Nacional, pueden ajustar los calendarios académicos si así lo consideran, en el marco de su autonomía y conforme a la normativa vigente.

Por otra parte, los servicios esenciales como la Policía Nacional de Colombia, el sistema de salud, la atención de emergencias, la movilidad y la gestión del riesgo continuarán operando con normalidad durante la jornada.



Trabajadores que tengan libre el Día Cívico no se les descuenta

En el sector privado, tanto empresas como colegios tienen la potestad de decidir si se acogen o no al día cívico. No obstante, al no tratarse de un festivo, la jornada laboral se remunera de manera ordinaria, sin recargos adicionales.

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En el caso de los colegios privados, la medida también es opcional y, en la mayoría de los casos, no implica cambios en las clases ni en los horarios habituales.

De esta manera, para este viernes 17 de abril, la realización de clases en Colombia dependerá de decisiones locales e institucionales, por lo que se recomienda a padres y estudiantes verificar directamente con sus colegios cualquier modificación en la jornada académica.

