Ocho localidades que se verán afectadas por nuevo cobro en recibo de la luz

Muchos bogotanos saltaron de la silla al ver que el valor a pagar en su factura de Enel no coincidía con lo que normalmente consumen en bombillos y electrodomésticos.

La Alcaldía de Bogotá ya salió a explicar que no se trata de un aumento en el precio del kilovatio, sino de una mudanza administrativa que aterrizó directamente en tu bolsillo.

Desde este marzo de 2026, la factura de energía en la capital empezó a reflejar una novedad que tiene que ver más con las escobas que con los cables.



Resulta que la empresa Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P (LIME), encargada de dejar relucientes las calles con barrido y recolección de residuos, decidió cambiar de "casa" para sus cobros.



Si antes veías ese valor en el recibo del agua (la EAAB), ahora te llegará puntualmente cada mes junto al servicio de luz.

¿Por qué está llegando más caro el recibo de la luz?

Muchos ciudadanos reportaron un incremento notable en marzo, lo que generó sospechas de un "golpe" al bolsillo.

La explicación de la administración distrital es que todo se resume a los ciclos de facturación.

En este proceso de transición, es posible que en tu último recibo del agua te hayan cobrado menos días de aseo de lo habitual, y esos días restantes se "trastearon" a la factura de la luz para quedar al día.

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La Alcaldía ha sido enfática: no se está cobrando doble ni existen tarifas adicionales escondidas bajo la mesa. Simplemente, lo que antes pagabas cada dos meses en el acueducto, ahora lo pagarás mes a mes en el recibo de energía.

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Localidades que tendrán que pagar más en el recibo de la luz

Localidades que deben estar "pilas" Este cambio no fue para toda la ciudad al mismo tiempo, pues el 61% de Bogotá ya venía manejando este sistema desde el año 2020.

Sin embargo, la novedad impactó de frente a ocho localidades (que en el detalle técnico abarcan diez zonas clave) que todavía no estaban en esa onda. Si vives en alguno de estos puntos, saca tu recibo y verifica:

Teusaquillo

Mártires

Antonio Nariño

Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe

Tunjuelito

Ciudad Bolívar

Bosa

Engativá

Barrios Unidos

Si después de revisar las cuentas sientes que los números siguen sin cuadrarte, la empresa LIME ha habilitado varios canales para que no te quedes con la duda.

Puedes acercarte a los SuperCADE de Bosa, CAD (en la carrera 30) o Manitas, o incluso al CADE Santa Lucía.

También tienen una línea de atención al ciudadano (601 486 3300) para que resuelvas cualquier inquietud sobre cómo se están contando los días de limpieza en tu zona.

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