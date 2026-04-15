Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
DÍA CIVICO EN COLOMBIA
PERIODISTA FUE ENCONTRADO SIN VIDA
SUBSIDIO PARA PADRES O HIJOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Ocho localidades que se verán afectadas por nuevo cobro en recibo de la luz

Ocho localidades que se verán afectadas por nuevo cobro en recibo de la luz

Te explicamos cómo entender este ajuste en los ciclos de facturación y por qué tu bolsillo no está pagando de más.

Ocho localidades que se verán afectadas por nuevo cobro en recibo de la luz
Ocho localidades que se verán afectadas por nuevo cobro en recibo de la luz
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Muchos bogotanos saltaron de la silla al ver que el valor a pagar en su factura de Enel no coincidía con lo que normalmente consumen en bombillos y electrodomésticos.

La Alcaldía de Bogotá ya salió a explicar que no se trata de un aumento en el precio del kilovatio, sino de una mudanza administrativa que aterrizó directamente en tu bolsillo.

Desde este marzo de 2026, la factura de energía en la capital empezó a reflejar una novedad que tiene que ver más con las escobas que con los cables.

Resulta que la empresa Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P (LIME), encargada de dejar relucientes las calles con barrido y recolección de residuos, decidió cambiar de "casa" para sus cobros.

Si antes veías ese valor en el recibo del agua (la EAAB), ahora te llegará puntualmente cada mes junto al servicio de luz.

Te puede interesar

  1. Así es la nueva modalidad de robo en Bogotá con excremento de perro
    Nueva sucia modalidad de robo ya deja víctimas en Bogotá; usan excremento
    Foto: pantallazos tomados de redes sociales
    Bogotá

    Nueva sucia modalidad de robo ya deja víctimas en Bogotá; usan excremento

  2. Subsidio de vivienda en Bogotá: hasta $21 millones para mujeres con este requisito clave
    Subsidio de vivienda en Bogotá: hasta $21 millones para mujeres con este requisito clave
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Subsidio de vivienda en Bogotá para mujeres; dan hasta $21 millones con este requisito

¿Por qué está llegando más caro el recibo de la luz?

Muchos ciudadanos reportaron un incremento notable en marzo, lo que generó sospechas de un "golpe" al bolsillo.

La explicación de la administración distrital es que todo se resume a los ciclos de facturación.

En este proceso de transición, es posible que en tu último recibo del agua te hayan cobrado menos días de aseo de lo habitual, y esos días restantes se "trastearon" a la factura de la luz para quedar al día.

Publicidad

La Alcaldía ha sido enfática: no se está cobrando doble ni existen tarifas adicionales escondidas bajo la mesa. Simplemente, lo que antes pagabas cada dos meses en el acueducto, ahora lo pagarás mes a mes en el recibo de energía.

Puedes leer: Tatequieto a los administradores de conjuntos; residentes celebran medida

Publicidad

Localidades que tendrán que pagar más en el recibo de la luz

Localidades que deben estar "pilas" Este cambio no fue para toda la ciudad al mismo tiempo, pues el 61% de Bogotá ya venía manejando este sistema desde el año 2020.

Sin embargo, la novedad impactó de frente a ocho localidades (que en el detalle técnico abarcan diez zonas clave) que todavía no estaban en esa onda. Si vives en alguno de estos puntos, saca tu recibo y verifica:

  • Teusaquillo
  • Mártires
  • Antonio Nariño
  • Puente Aranda
  • Rafael Uribe Uribe
  • Tunjuelito
  • Ciudad Bolívar
  • Bosa
  • Engativá
  • Barrios Unidos

Te puede interesar

  1. Estos son los únicos cobros legales que tu colegio puede exigirte a parte de la matrícula
    Estos son los únicos cobros legales que tu colegio puede exigirte a parte de la matrícula
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Estos son los únicos cobros legales que tu colegio puede exigirte a parte de la matrícula

  2. Colegios privados en Colombia: estos son los cobros prohibidos en 2026
    Colegios privados en Colombia: estos son los cobros prohibidos en 2026
    /Foto: IA
    Información de servicio

    Colegios privados y cobros en 2026: lo que sí pueden cobrar y lo que está prohibido

Si después de revisar las cuentas sientes que los números siguen sin cuadrarte, la empresa LIME ha habilitado varios canales para que no te quedes con la duda.

Puedes acercarte a los SuperCADE de Bosa, CAD (en la carrera 30) o Manitas, o incluso al CADE Santa Lucía.

También tienen una línea de atención al ciudadano (601 486 3300) para que resuelvas cualquier inquietud sobre cómo se están contando los días de limpieza en tu zona.

Publicidad

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Noticias

Noticias Bogotá

Bogotá