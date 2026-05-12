¡Aparecí en la TV de Corea! Truco viral para estar en un estadio de béisbol con IA (Gratis)

Si has navegado por TikTok o Instagram recientemente, seguro has visto a personas "comunes" apareciendo en las pantallas gigantes de estadios de béisbol en Corea del Sur.

No es un viaje costoso ni una edición profesional; es el poder de la Inteligencia Artificial. En esta guía te enseñaremos cómo sumarte a esta tendencia de forma totalmente gratuita y sencilla.

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¿Qué es el trend del estadio de béisbol con IA?

Esta tendencia utiliza herramientas de generación de video para insertar tu rostro en una transmisión deportiva de la liga coreana (KBO). Lo que lo hace especial es el realismo: la luz, el movimiento de la cámara y los gráficos de televisión te hacen ver como un espectador real captado por la "Kiss Cam" o una cámara de fans.

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Paso a paso: Cómo hacerlo gratis y fácil

1. Prepara tu foto: Elige una imagen de tu rostro con buena iluminación y mirando de frente. Esto asegura que la IA reconozca bien tus rasgos.

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Usa la herramienta adecuada (Viggle AI o Kling):



Entra a Viggle.ai (puedes usarlo gratis vía Discord).

Sube tu foto y utiliza el comando /mix.

Selecciona una de las plantillas de "Baseball Stadium" que ya están precargadas.

2. Generación del video: La IA procesará tu imagen y la fusionará con el video del estadio. Este proceso suele tardar menos de 2 minutos.

3. Toque final en CapCut: Descarga tu video y llévalo a CapCut. Busca la plantilla "Korean Baseball Trend" para añadir los gráficos de televisión (marcador, logo de SPOTV) y la música viral.

Cómo hacer el video viral de IA en el estadio de béisbol

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Consejos para un resultado profesional

Ropa adecuada: Si en tu foto usas una gorra o ropa deportiva, la IA integrará mejor tu imagen con el ambiente del estadio.

Si en tu foto usas una gorra o ropa deportiva, la IA integrará mejor tu imagen con el ambiente del estadio. Calidad de video: Asegúrate de exportar en 1080p para que no pierda calidad al subirlo a TikTok.

Ya no necesitas saber de edición compleja para ser viral. Con estas herramientas gratuitas, puedes estar en las gradas de Seúl en un par de clics. ¿Qué esperas para probarlo?