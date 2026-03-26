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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / El Agropecuario y su fuerte pasado con los muertos: “No aguanté”

El Agropecuario y su fuerte pasado con los muertos: “No aguanté”

Andrés Franco conocido como ‘El Agropecuario’ compartió con El Klub de La Kalle su experiencia trabajando en la funeraria de su familia.

Andrés Franco habla de su experiencia en la funeraria
El Agropecuario y su fuerte pasado con los muertos: “No aguanté”
Foto: imagen de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

El cantante Andrés Franco, conocido como ‘El Agropecuario’, es hoy una de las figuras más prometedoras de la música popular. Sin embargo, antes de llenar plazas este llevaba una vida marcada por la frialdad de las salas de preparación de cadáveres, profesión que realizó desde muy joven.

Tanto es así que durante su pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, Andrés Franco, mencionó como fue su experiencia durante este negocio de su familia. Desde los 15 años, el cantante balanceaba su rutina entre la funeraria familiar, llamada ‘La María’, y sus sueños musicales. "Me iba a la funeraria, me cambiaba y me iba para el hotel a cantar o me iba para una casa a cantar", recordó el artista sobre sus inicios.

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De igual forma, mencionó que comenzó de manera empírica, este se profesionalizó con la ayuda de médicos en Palmira. Su destreza era tal que se volvió extremadamente rápido y eficiente en procesos complejos que incluían desde limpiezas con formol hasta reconstrucciones faciales para víctimas de violencia.

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"Si tenemos impactos de bala en la cara hay base de maquillaje líquida se aplica y el cuerpo queda normal", explicó. Sin embargo, también afirmó que hubo un momento complicado que lo hizo detenerse y pensar que no iba a seguir.

¿Por qué Andrés Franco dejó de trabajar en las funerarias?

El cantante recordó que su último procedimiento fue para la preparación de un joven guardia de seguridad que había sido asesinado por robarle su motocicleta, y explicó que entregó el cuerpo a la familia para un velorio.

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"Lo recibe el niño con un carrito: 'Papá, párese de ahí'... un niño de 4 años. Yo era colocando el cofre en las bases y a mí se me venían las lágrimas por las gafas y yo decía: 'No, yo no voy más'", recordó, además aseguró que la dualidad que tenía que cumplir en este trabajo era agotador.

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Tras dejar a un niño llorando sobre el ataúd de su padre, Franco tuvo que cumplir con un compromiso artístico esa misma noche. "De ahí me tenía que ir a la casa a cambiarme porque tenía un toque en una finca, un matrimonio... Salir de tristeza y llegar con la cara normal a sonreír", confesó sobre el impacto psicológico que era esto.

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De igual forma, Andrés tenía seguir en esta profesión como un plan b, pese a eso confesó que el olor a formol y el ambiente pesado terminaron por cansarlo.

Mira la entrevista completa: EL AGROPECUARIO REVELA QUE estuvo a punto de VIAJAR con Yeison JIMÉNEZ el día que falleció

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