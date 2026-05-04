Complicación de salud del papá de Shakira habría retrasado concierto en Copacabana

Shakira protagonizó uno de los hitos más importantes de su carrera al presentarse ante una multitud estimada de 2.5 millones de personas en las playas de Copacabana, Brasil, el pasado sábado 2 de mayo. Sin embargo, a su vez su padre William Mebarak también tuvo un quebranto de salud.

Durante la mañana del evento Mebarak, de 94 años, sufrió una isquemia, complicación de salud que obligó a su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo vigilancia médica estricta, de acuerdo con información de Blu Radio, la cantante colombiana recibió la notificación de lo ocurrido con su papá.

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Debido a esta situación, el inicio del concierto en Río de Janeiro sufrió un retraso de aproximadamente una hora. Pese al susto, la mejoría parcial del papá de Shakira fue notable, quien tras 24 horas fue trasladado de la UCI a una habitación de observación.



Gracias a lo anterior, permitió que la cantante decidiera cumplir con su compromiso profesional y dedicar la presentación a sus seguidores, presentación en la cuál Shakira logró sobrepasar récords previos de artistas internacionales como Madonna, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música global.



¿Qué más se conoció del papá de Shakira?

Los últimos partes por medios de comunicación afirman que el padre de la artista ya se encuentra en recuperación en su casa. Esto después de ser sometido a diversos exámenes médicos y permanecer bajo observación, fue dado de alta para continuar con los cuidados necesarios en su hogar.

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Recordemos que la salud de William Mebarak es un tema recurrente para la familia en los últimos años. En el año 2023 sufrió una Hidrocefalia, lo que provocó una intervención quirúrgica para colocarle una válvula cerebral.

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Previamente, en el año 2022 sufrió una caída que le causó afectaciones neurológicas, además de haber tenido en dos ocasiones COVID-19 y neumonía

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Shakira en diversas ocasiones ha manifestado públicamente que su padre es su "motor" y una fuente constante de inspiración por la fortaleza física y mental que ha demostrado ante tantas adversidades. Por el momento, la artista mantiene la discreción habitual sobre si viajará de urgencia a Colombia para acompañarlo tras este último episodio.

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