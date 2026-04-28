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¿Te falta para el arriendo? Gobierno pagará el 90% a millones de personas: mira si aplicas

Entérate de cómo funciona el plan "Soluciones Duraderas", que entregará más de un millón de pesos mensuales para que millones de colombianos dejen atrás la angustia del arriendo.

¿Te falta para el arriendo? Gobierno pagará el 90% a millones de personas: mira si aplicas
¿Te falta para el arriendo? Gobierno pagará el 90% a millones de personas: mira si aplicas
Foto: Creada con IA
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Si estás cansado de hacer malabares cada mes para que la plata del arriendo no se te escape de las manos, te traigo una noticia que te va a cambiar el semblante.

El Gobierno Nacional ya tiene listo el plan para que, a partir de este 2026, millones de colombianos respiren tranquilos con un subsidio que cubre hasta el 90 % del valor de la renta.

Sí, leíste bien, casi la totalidad de lo que pagas por tu techo correrá por cuenta del Estado durante un buen tiempo.

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Se trata de una estrategia robusta llamada CONPES 4180 de "Soluciones Duraderas", una apuesta que busca saldar una cuenta que el país tiene pendiente con más de nueve millones de personas.

Estamos hablando de que el 17 % de toda la población de Colombia se verá beneficiada con esta y otras ayudas que buscan quitar esas piedras del camino que no dejan que la gente progrese.

La idea principal es que no tengas que preocuparte por el techo mientras te pones las pilas para estabilizar tu economía.

El Ministerio de Vivienda será el encargado de soltar la plata, pero ojo, no es para comprar casa nueva, sino para apoyarte con un arriendo temporal mientras logras una solución definitiva para vivir.

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Este empujoncito financiero durará hasta 24 meses, es decir, dos años de pura tranquilidad mental.

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Requisitos para entrar al programa 'Soluciones duraderas'

Para que no te quedes por fuera de este beneficio que empezará a rodar este mismo año, tienes que cumplir con cuatro puntos clave que son innegociables:

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  1. Debes figurar en el Registro Único de Víctimas (RUV) por situación de desplazamiento forzado.
  2. Los ingresos de tu hogar tienen que ser modestos, específicamente no superar los dos salarios mínimos.
  3. Ni tú ni nadie de tu familia que viva contigo puede tener casa propia en ninguna parte del país.
  4. La vivienda que vayas a arrendar tiene que ser una unidad independiente, que esté en condiciones dignas para vivir y que cuente con sus servicios públicos básicos al día.

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¿Cuánta plata te darían mensualmente?

Hablemos de números claros. El subsidio está diseñado para alinearse con lo que ofrecen las cajas de compensación, para que todo sea técnicamente coherente.

Para este 2026, se proyecta que el monto máximo mensual sea equivalente al 60 % de un salario mínimo, lo que hoy por hoy vendría siendo unos $1.050.543 pesos. Imagínate recibir ese millón largo cada mes para tu renta; es un alivio gigante para el bolsillo.

El objetivo de fondo de todo este "revolcón" positivo, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), es que al menos el 75 % de las personas beneficiadas logren superar su situación de vulnerabilidad.

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