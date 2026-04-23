¿Sin plata para la cuota inicial? Nuevo subsidio de vivienda del FNA para comprar casa

Si alguna vez sentiste que comprar casa propia era un sueño imposible porque no tenías esos millones guardados para la famosa cuota inicial, saca el confeti porque las reglas del juego acaban de cambiar radicalmente en Colombia.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha decidido romper el tablero y lanzar una política disruptiva que busca una sola cosa: que dejes de tirar la plata en un arriendo y empieces a pagar tu propio techo.

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La revolución del 100%: Adiós al "colchón" de dinero Históricamente, el muro más alto para los colombianos era el ahorro del 30% del valor del inmueble. El FNA anunció que ahora puede financiar hasta el 100% del valor de las Viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP).



Esto significa que, si tienes la capacidad de pago pero no el capital acumulado para la entrada, puedes saltar directamente a la firma de las escrituras sin desembolsos masivos iniciales, siempre que demuestres estabilidad y cumplas con el ahorro requerido.

¿Quiénes tienen el beneficio del subsidio de vivienda FNA?

El FNA no dejó a nadie por fuera. Si estás en alguna de estas categorías, ya tienes medio camino recorrido:

Los de las cesantías: Trabajadores dependientes que tienen sus prestaciones en el fondo. Ahorradores voluntarios (AVC Plus): Independientes o informales que se comprometen a ahorrar una cuota fija mensual para alcanzar su meta. Generación FNA: Si tienes entre 18 y 28 años, ganaste la lotería financiera. Tienes las tasas de interés más bajas del mercado y plazos mucho más cómodos. Colombianos en el exterior: No importa si vives en Madrid o Nueva York; si eres colombiano, puedes invertir en tu tierra desde la distancia.

Lo mejor de este nuevo esquema no es solo que te prestan todo, sino lo barato que sale. Para las viviendas VIP, el FNA ofrece una tasa real del 0% sobre la UVR, un alivio gigante para tu bolsillo mensual. Pero espera, hay más: existe la "concurrencia de subsidios".

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Esto es, básicamente, sumar fuerzas: puedes juntar el subsidio de tu Caja de Compensación con el de "Mi Casa Ya" del Gobierno Nacional, lo que podría sumar hasta 50 salarios mínimos de apoyo directo para tu hogar.

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Además, durante los primeros siete años, el beneficio FRECH reduce los puntos porcentuales de tu crédito, logrando que la cuota mensual sea, en muchos casos, más barata que el arriendo que pagas hoy.



Requisitos para aplicar al subsidio de vivienda FNA