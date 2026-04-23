Adultos mayores que cumplan estos requisito podrán recibir hasta $230.000 mensuales

Si tienes familiares mayores o tú mismo estás en ese club de la experiencia, esta información te interesa porque hay platica fresca circulando.

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un nuevo ciclo de entregas para el programa Colombia Mayor, una iniciativa que busca darle un respiro al bolsillo de quienes más lo necesitan en el país.

Este movimiento de dinero no es cualquier cosa; estamos hablando de una inversión que ronda los 708.000 millones de pesos, gestionados directamente por Prosperidad Social para beneficiar a unos 3 millones de adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.



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Si te estás preguntando cuándo puedes ir por lo tuyo, anota bien: la repartición de estos recursos comenzó el 17 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo.

Es una ventana de tiempo clara para que nadie se quede por fuera y todos puedan organizar su ida al punto de cobro con tranquilidad.

Requisitos para aplicar a Colombia Mayor

El subsidio tiene un enfoque muy claro según el género y la edad. Las mujeres que ya soplaron 54 velitas y los hombres que tengan 59 años o más son los protagonistas de esta jornada. Sin embargo, no todos reciben el mismo monto, pues el programa intenta ser lo más justo posible con los más abuelitos.

Por ejemplo, aquellas personas que apenas están haciendo sus pinitos en el programa y están ingresando por primera vez suelen recibir un monto base de 80.000 pesos por ciclo.

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Pero ojo, que si ya pasaste de los 60 años en el caso de las mujeres, o de los 65 años en el caso de los hombres, el beneficio sube de nivel.

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Estos grupos pueden llegar a recibir hasta 230.000 pesos mensuales, una cifra pensada específicamente para ayudarles a ganarle la batalla a la pobreza extrema y cubrir esas necesidades que no dan espera.



¿Dónde reclamar subsidio de Colombia Mayor?

El proceso se ha descentralizado para que sea más cómodo. Ya no es el Banco Agrario el encargado principal; ahora la red de pagos se mueve a través de aliados con mucha presencia en los barrios y veredas: SuperGiros y SuRed.

Entre ambas empresas suman más de 31.000 puntos en todo el territorio nacional, lo que significa que tanto si vives en una ciudad principal como Bogotá o Medellín, o si estás en una zona rural apartada, tendrás un lugar cerca para reclamar tu dinero.