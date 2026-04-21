Abuelitos en Bolívar recibirán dinero extra con subsidio de Colombia Mayor

El momento que muchos estaban esperando ya está aquí. Desde el 17 de abril hasta el próximo 4 de mayo, el departamento se viste de fiesta para recibir el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor.

No es un movimiento cualquiera; estamos hablando de una logística gigante pensada para que nuestros abuelos y abuelas reciban lo suyo con total comodidad y sin tanto trámite engorroso.

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Si te gustan los números grandes, prepárate: son exactamente 173.492 personas mayores en todo Bolívar las que se verán beneficiadas en esta vuelta.



Para que esto sea posible, Prosperidad Social ha puesto sobre la mesa una inversión que supera los 39.468 millones de pesos destinados exclusivamente para nuestra región.

Es un impulso económico que llega directo al corazón de los hogares bolivarenses, cumpliendo con esa apuesta del Gobierno Nacional por fortalecer la protección social de quienes más lo necesitan.

Esta vez, la experiencia de cobro viene con un "plus" de cariño. Gracias a la alianza con SuperGiros, que tiene presencia en cada rincón del departamento, el proceso promete ser ágil, seguro y, sobre todo, muy cercano. Pero ojo, que no solo se trata de entregar el dinero.

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En los puntos de mayor afluencia, los abuelos serán recibidos como se merecen: con hidratación, un buen cafecito y hasta acompañamiento médico básico para asegurar que todo marche sobre ruedas mientras esperan su turno.

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Juan Guillermo Ángel, subgerente comercial de SuperGiros, ha sido claro: el objetivo es que la cercanía y la agilidad sean las protagonistas en cada punto de servicio.

La idea es que este trámite sea un momento agradable y no una carga para los beneficiarios.

Pensando en aquellos que tienen dificultades de salud o limitaciones de movilidad, el programa tiene un as bajo la manga: la entrega domiciliaria. Así como lo lees.

Si un adulto mayor no puede desplazarse hasta una oficina, los recursos llegarán de manera segura hasta la puerta de su hogar. Es una medida cargada de humanidad que busca que nadie, absolutamente nadie, se quede por fuera de este beneficio por razones físicas.

Fechas de pago Colombia Mayor en Bolívar

Para que todo fluya sin contratiempos, toma nota de estos puntos clave:

Fechas de pago: Del 17 de abril al 4 de mayo de 2026.

Operador oficial: SuperGiros, con cobertura total en Bolívar.

Costo del trámite: ¡Cero pesos! Todos los procesos ante Prosperidad Social son totalmente gratuitos y no necesitas de ninguna "ayudita" de terceros.

La entidad ha recalcado que no se necesitan intermediarios. Si alguien te ofrece agilizar el pago a cambio de algo, ¡desconfía! Lo mejor es usar siempre los canales oficiales, como la página web de Prosperidad Social o su canal de WhatsApp, para resolver cualquier duda.

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Incluso, si estás en Cartagena y necesitas algo más directo, puedes acercarte a la oficina regional en el barrio Manga, Avenida Jiménez #17-48, donde el equipo está listo para orientarte.