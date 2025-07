Fuerte crítica a Bad Bunny por uso de gallinas vivas en pleno concierto, ¿maltrato animal?

Bad Bunny, una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel global, vuelve a estar en el ojo del huracán.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha denunciado públicamente al cantante por incluir animales vivos en sus espectáculos durante su residencia musical en el Coliseo de Puerto Rico, que se extenderá del 11 de julio al 14 de septiembre de 2025.

La controversia surgió a raíz de que en varios de sus conciertos, Bad Bunny ha utilizado gallinas vivas como parte de la escenografía.

Según relatos de asistentes y confirmación de PETA Latino, las aves son colocadas en el borde del escenario antes de que comience el espectáculo principal, en un montaje que busca recrear un entorno rural típico de la isla.

PETA manifestó su rechazo de manera contundente a través de redes sociales. En un video difundido en su cuenta oficial de Facebook, se observa a los animales en el escenario, lo que desató una ola de críticas.

La organización acompañó las imágenes con el mensaje: “Un ‘baile inolvidable’ para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales”, y exigió al artista que cese el uso de animales vivos en sus shows.

Para PETA, este tipo de escenografía no solo es innecesaria, sino que constituye maltrato, dado que expone a los animales a ruidos intensos, luces estroboscópicas y un ambiente que dista mucho de su hábitat natural.

“Los artistas tienen la capacidad de inspirar empatía, pero Bad Bunny está normalizando el maltrato animal al usarlos como simples accesorios”, expresó la entidad.

La polémica no es nueva. En febrero de 2024, el inicio de la gira The Most Wanted Tour también fue blanco de críticas luego de que el artista apareciera montado sobre un caballo en un escenario saturado de humo, luces y sonidos estridentes.

En aquella ocasión, PETA también se pronunció, advirtiendo sobre el impacto de ese tipo de espectáculos en los animales involucrados.

El rechazo no se ha limitado a la organización animalista. Varios asistentes a los conciertos y usuarios en redes sociales han sumado sus voces a la crítica, cuestionando la necesidad de incluir seres vivos en montajes artísticos que podrían prescindir de ellos.

La residencia No Me Quiero Ir de Aquí contempla un total de 30 funciones, todas en el Coliseo de Puerto Rico, como antesala a una gira mundial que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y se extenderá hasta julio de 2026, concluyendo en Bélgica.

PETA ha hecho un llamado público al reguetonero, apelando a su responsabilidad como figura influyente: “Bad Bunny, por favor, deja de usar animales vivos en tus conciertos”, demandaron en su publicación.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su equipo de producción han emitido declaraciones oficiales en respuesta a las denuncias.

Un “Baile inolvidable” para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales 🐔💔



