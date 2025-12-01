Madre falleció dos horas después de enterarse de la partida de su hijo; eran inseparables

La historia que estremeció a Fundación, Magdalena, empezó a circular entre los vecinos del barrio Juan XXIII sin necesidad de introducciones ni rodeos: madre e hijo murieron el mismo día, con apenas dos horas de diferencia. Un relato que muchos describen como insólito y que dejó en silencio a una comunidad que por años los vio caminar juntos por las calles del sector.

Dormelina Venera, de 50 años, vivía con su hijo, Walder Jacob Montero Venera, de 35, en una vivienda sencilla donde, a pesar de las dificultades, siempre se respiraba cariño. Walder tenía parálisis cerebral desde niño, una condición que afectaba su movilidad y lo obligaba a depender casi por completo de su mamá. Aun así, quienes los conocían aseguran que la fortaleza de Dormelina suplía cualquier limitación.

El barrio entero sabía que eran inseparables. Ella lo llevaba a citas médicas, lo ayudaba con sus comidas, lo acompañaba en todo momento y se encargaba de hacerlo sentir cómodo en medio de una vida que no siempre era fácil. “Eran uña y mugre”, contaban los vecinos, quienes también estaban familiarizados con la paciencia y dedicación con la que esta madre enfrentaba cada jornada.

En los últimos días, Walder empezó a presentar complicaciones de salud. Sus allegados mencionan que la situación se deterioró rápidamente, pese a los cuidados continuos de su madre. Cuando su cuerpo no resistió más, la noticia se regó entre las casas de Juan XXIII con una mezcla de tristeza y preocupación, porque sabían que esta pérdida no solo golpeaba a quienes lo conocieron, sino especialmente a Dormelina.

¿La madre de Walder murió de tristeza?

Minutos después de que le confirmaran que su hijo había fallecido, la mujer entró en un estado de impacto que los vecinos describen como un vacío absoluto. No habló mucho, no lloró como se esperaba; simplemente quedó quieta, sin reaccionar del todo. Dos horas más tarde, mientras estaba en su casa, se desplomó de forma repentina.

La trasladaron de inmediato a un centro asistencial de Fundación, pero los médicos solo pudieron certificar que había sufrido un paro cardiaco fulminante. La noticia se volvió aún más difícil de asimilar para los vecinos, quienes horas antes habían visto a esa misma madre aferrarse a la vida de su hijo como lo había hecho desde siempre.

“El amor de esa mujer por su hijo era algo que no se veía todos los días”, dijo un vecino cercano, citado por medios locales. La comunidad, que por años presenció esa relación tan fuerte, no necesitó más explicaciones. Para ellos, madre e hijo se habían ido como habían vivido: juntos.

El sepelio de ambos se realizó en el corregimiento de Santa Rosa de Lima, su lugar de origen. Los funerales reunieron a familiares, amigos y habitantes del municipio, todos impactados por la doble pérdida. Más allá del silencio y el dolor, lo que predominó fue la memoria de una relación que muchos describen como un lazo que no conocía pausas.