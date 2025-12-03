¿Anuel AA confirma que tiene VIH? Su aspecto físico preocupa a fanáticos

El artista puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, conocido mundialmente como Anuel AA, puso a sus seguidores en una incertidumbre tras la reprogramación de múltiples shows de su gira en Europa, atribuidos a problemas de salud.

La preocupación escaló significativamente luego de que el reguetonero reapareciera en redes sociales con un aspecto físico visiblemente alterado, un episodio que coincidió con la viralización de un video deepfake que falsamente lo vinculaba a un diagnóstico de VIH.

La combinación de cancelaciones repentinas y su notorio adelgazamiento encendió alarmas globales, llevando a los fans a debatir si la causa es un agotamiento extremo por su exigente agenda, problemas de adicción o una enfermedad no revelada, mientras el artista mantiene silencio sobre los detalles de su padecimiento.



Los seguidores de Anuel AA en España recibieron una noticia decepcionante con la cancelación de varios conciertos previstos. En particular, la presentación que estaba programada para el domingo en el Coliseum de A Coruña no se llevó a cabo.

La empresa organizadora, Venues Producciones, emitió un comunicado informando que la cancelación fue inevitable debido a una enfermedad del artista y a circunstancias fuera de su control. Esta noticia fue recibida con tristeza por sus seguidores.

Además de La Coruña, la gira A Fuego Europe Tour 2025 enfrentó otras importantes modificaciones. El concierto que el cantante tenía previsto en Valencia para un viernes anterior fue pospuesto al 27 de noviembre.

Asimismo, otro show en Sevilla, programado inicialmente para el sábado, se reprogramó al 29 de noviembre debido a condiciones climáticas adversas, específicamente por lluvia.

Aunque su gira en España enfrentó estos contratiempos, la inquietud por su salud fue amplificada por su apariencia física. Emmanuel Gazmey Santiago generó gran preocupación entre sus seguidores tras reaparecer en redes sociales con un notorio cambio.

Múltiples fanáticos lo catalogaron como “demacrado”, lo que inmediatamente desató una ola de especulaciones.

Las especulaciones en redes sociales han sido múltiples: algunos usuarios aseguran que su cambio físico podría deberse al consumo de sustancias, con críticas como: “Ha pasado de ser el dios del trap… al dios del crack”.

Otros lo relacionaron con problemas de salud mental, o incluso señalaron que desde su ruptura con Karol G, el artista “no ha vuelto a ser el mismo”.

No obstante, hubo un sector del público que recordó que Anuel “ha tenido una agenda de conciertos exigente”, sugiriendo que el cansancio acumulado y la carga física podrían estar afectando su apariencia.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Anuel AA fue objeto de críticas por su apariencia. En 2022, el cantante había respondido a las versiones con firmeza, diciendo: “No entiendo… que si Anuel está bien flaco, que si las drogas. Mire, yo lo que estoy es ready”. En esa ocasión, aclaró que llevaba dos años haciendo dieta.



¿Anuel AA tiene VIH?

El revuelo sobre su estado de salud alcanzó un punto crítico con la difusión de un fragmento en redes sociales donde se le escucha a Anuel AA supuestamente "confirmar" que tiene VIH.

El video, que se viralizó rápidamente, mostraba al intérprete de 'La Jeepeta' con el rostro visiblemente delgado, voz cansada y mirada apagada. En el clip, la voz, que imita el timbre del artista, hacía la supuesta revelación:

“Sí es verdad que tengo VIH. Y se me está siendo un poco complicado mantenerme activo, pero les prometo que vamos a salir de esta infección”. Detalles como los tatuajes y la similitud del tono de voz contribuyeron a que muchos internautas creyeran que se trataba de una publicación verdadera.

Sin embargo, fuentes expertas en verificación digital señalaron que el supuesto diagnóstico no es más que una mentira elaborada con la ayuda de Inteligencia Artificial (IA).

El clip proviene de cuentas que históricamente publican contenido manipulado con tecnología, demostrando el uso de deepfakes hiperrealistas que replican microgestos, sombras e incluso la respiración del artista.

Además el periodista Javier Ceriani afirmó que el artista habría sufrido una descompensación física extrema e incluso un coma por consumo de sustancias. Ceriani llegó a decir que Anuel AA “luce como un cadáver, una catrina”, y mencionó que presuntamente fue bajado de un avión por su estado.

No obstante, ningún reporte médico ni declaración oficial respalda la versión de Ceriani, por lo que esta información se mantiene estrictamente en calidad de rumor.

Hasta el momento, ni Anuel AA ni su equipo han emitido declaraciones oficiales confirmando un diagnóstico de enfermedad o un comunicado público.

Pese a las especulaciones, el reguetonero continúa adelante con sus compromisos, dejando a sus seguidores a la espera de sus shows en vivo, particularmente los reprogramados para el jueves 27 en Valencia y el sábado 29 de noviembre en Sevilla.

