Revelan nuevo delito que sacude caso del taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá

El 8 de noviembre de 2025, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, un taxi impactó contra un grupo de peatones dejando 11 personas heridas, entre ellas varios menores de edad.

José Eduardo Chalá Franco, conductor de 56 años, fue detenido en el sitio de los hechos tras el accidente, que terminó con el vehículo incrustado en una vivienda cercana a la esquina donde ocurrió el siniestro.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, los elementos materiales probatorios y los exámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicaron que el conductor manejaba con nivel tres de alcoholemia, es decir, en un grado elevado de intoxicación alcohólica, al momento del accidente.



Además, se encontró que circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y atropellara a varias personas en la vía.

¿Qué cargos enfrenta el conductor que arrolló a 11 personas en San Cristobal?

Inicialmente Chalá Franco fue judicializado por tentativa de homicidio y lesiones personales dolosas, delitos con agravantes, luego de ser detenido en situación de flagrancia.

Tras la muerte de una menor de 15 años que estaba entre las personas lesionadas y que falleció días después debido a la gravedad de sus heridas, la Fiscalía adicionó el delito de homicidio agravado en su contra. Esa imputación no fue aceptada por el procesado, según detalló el ente investigador.

El cargo nuevo implica que el conductor deberá responder ante un juez por homicidio agravado, un delito cuya pena en Colombia puede ser entre 33 y 50 años de prisión, conforme al Código Penal.

Además del fallecimiento de la adolescente, varias de las personas que caminaron por la esquina donde ocurrió el accidente resultaron con lesiones de diversa gravedad. Entre ellas se cuentan menores de edad que fueron trasladados a centros de salud en el sur de la ciudad.

Familias afectadas y vecinos del sector expresaron indignación y preocupación por la situación, sobre todo por el impacto que el estado de embriaguez del conductor tuvo en el momento del impacto.

Testimonios de allegados a las víctimas señalaron que el conductor también infringió la medida de pico y placa vigente para taxis en Bogotá, es decir, el día del accidente el vehículo con placa VDW 626 no podía circular por esa zona a la hora del siniestro, lo que sumó otro factor de violación de normas viales.

Autoridades distritales, incluidos representantes de la Secretaría de Salud de Bogotá, manifestaron su solidaridad con las familias afectadas y solicitaron que el responsable enfrente una sanción por los hechos.

Líderes locales y residentes de San Cristóbal hicieron énfasis en la necesidad de reforzar los controles contra la conducción bajo la influencia del alcohol, especialmente en el transporte público.

La investigación sigue su curso en las entidades judiciales, mientras que las víctimas y sus familiares esperan avances tanto en la atención médica de los heridos como en la ejecución de una posible sentencia por parte de los jueces.

