Nataly Umaña y Alejandro Estrada se dejaron ver muy junticos en 'La Danza de los Millones'

El estreno de ‘La danza de los millones’, el nuevo concurso original de Caracol Televisión, no solo prometía diversión y millonarios premios para los hogares colombianos, sino que guardaba una sorpresa que nadie vio venir.

En la noche del martes 16 de diciembre, la pantalla se encendió con una imagen que muchos consideraban imposible: Nataly Umaña y Alejandro Estrada juntos, sonrientes y trabajando en equipo.

Puedes leer: Cómo ganar plata en La danza de los millones: paso a paso y registro



La aparición de la dupla, que protagonizó un divorcio televisado en vivo en marzo de 2024, generó una marea de especulaciones y comentarios en redes sociales, posicionándolos como tendencia número uno de inmediato.



¿Qué pasó con Nataly umaña y Alejandro Estrada en 'La Danza de los Millones'?

Durante la primera emisión del reality, Umaña y Estrada conformaron el "equipo rosado", enfrentándose en una serie de retos de agilidad y coordinación contra los comediantes Lucumí y El ‘Mono’ Sánchez.



Lo que más impactó a los televidentes no fue solo su presencia, sino la evidente complicidad y el profesionalismo con el que enfrentaron cada prueba.

Incluso, durante un duelo de baile, la cercanía entre ambos fue tal que despertó ilusiones sobre una posible reconciliación entre sus seguidores.

A pesar de los nervios lógicos de la competencia, donde Estrada llegó a perder algunos billetes por problemas de tiempo, la pareja demostró una sincronía impecable.

Al finalizar la jornada, se alzaron con la victoria tras acumular un total de 25.847.500 pesos, superando los casi 20 millones obtenidos por sus rivales. Este botín, siguiendo la dinámica del programa, fue destinado a los televidentes que seguían la transmisión minuto a minuto.

Publicidad

Sin embargo, detrás de este "reencuentro" hay una explicación técnica que aterriza las expectativas de los fanáticos. Según diversas fuentes y el análisis de los usuarios, ‘La danza de los millones’ habría sido grabado en 2023, época en la que los actores aún mantenían su sólida relación de más de una década.

Esto explicaría por qué, en las imágenes emitidas, la pareja se muestra en una etapa de felicidad y armonía, ajena al escándalo de infidelidad ocurrido meses después en otro reality show.

Publicidad

¿Cuánto duró la relación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

La historia de Nataly Umaña y Alejandro Estrada es una de las más largas del espectáculo en Colombia, habiendo compartido 12 años de vida sentimental antes de su ruptura definitiva.

Puedes leer: El concursante de 'La danza de los millones' que dejó a todos boquiabiertos, ¿cuánto ganó?

Su unión fue tan intensa que llegaron a casarse en tres ocasiones distintas: primero en un acto impulsivo en Las Vegas tras unos Latin Grammy, luego en una ceremonia religiosa en 2018 junto a su familia, y finalmente renovaron sus votos en las playas de Aruba en 2022.

A pesar de los momentos de tensión y los cuestionamientos sobre la fecha de grabación del programa, la realidad actual de ambos es muy diferente a lo que se vio en pantalla.

Actualmente, cada uno se encuentra enfocado en sus propios proyectos profesionales y personales, manteniendo su amor por los animales —él con sus gatos y ella con sus perros— pero recorriendo caminos separados tras la decisión de Estrada de terminar la relación a principios de 2024.

Mira también: ¿El corazón de Rocío Rodríguez tiene dueño? La periodista admite que artistas la han pretendido