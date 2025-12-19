Publicidad

Mujer abandona a recién nacido en una bolsa de basura en plena calle; hay video

Mujer abandona a recién nacido en una bolsa de basura en plena calle; hay video

El caso quedó en manos de las autoridades luego de que un bebé fuera encontrado en la vía pública, dando inicio a un proceso para determinar qué pasó y cómo se encuentra el menor.

Mujer abandona a bebé
Mujer abandona a un recién nacido en plena calle
Foto: captura de video de Inforbano
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires adelantan una investigación tras el hallazgo de un recién nacido dentro de una bolsa en la vía pública, un hecho que ocurrió en la localidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, al sur del área metropolitana de Buenos Aires.

El menor fue encontrado por una ciudadana que transitaba por el sector y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Mujer abandona a recién nacido en una bolsa de basura

De acuerdo con la información disponible, el hecho se registró durante la noche en una calle del barrio, cuando dos mujer que caminaba por la zona escucharón un llanto constante.

Una mujer se dirigía junto a su hija a una comercio de la zona cuando escucharon a un bebé dentro de una bolsa en el suelo. Sin dudarlo, una de ellas lo levantó en brazos para intentar calmarflo y abrazarlo.

Pidieron ayuda para contactarse con las autoridades y denunciar la situación "Lo que menos pensaba es que iba a dejar un bebé abandonado", dijo una de las mujeres, quien vio a una mujer encapuchada agacharse y dejar algo en el pasto

Minutos después, personal de emergencias llegó al lugar y realizó una revisió inicial del menor. Posteriormente, el recién nacido fue trasladado a un centro hospitalario cercano, donde ingresó al área de neonatología para recibir atención médica especializada.

Según el reporte entregado por el personal de salud, el bebé permanece bajo observación y su condición es estable.

Las autoridades confirmaron que, una vez realizado el traslado, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos, tanto en el ámbito sanitario como en el institucional. El recién nacido quedó bajo protección mientras se define su situación legal y se garantiza su bienestar.

Como parte de la investigación, organismos judiciales y de seguridad iniciaron la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde ocurrió el hallazgo. El objetivo es reconstruir los hechos y establecer cómo llegó el recién nacido al lugar.

De igual manera, se recogen testimonios de personas que se encontraban en la zona durante el momento en que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre la identidad de la persona que dejó al menor ni sobre posibles responsabilidades, ya que el proceso investigativo continúa en desarrollo. Tampoco se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias previas al hallazgo.

Las autoridades reiteraron que este tipo de situaciones se manejan bajo protocolos estrictos y que cualquier información adicional será comunicada una vez se cuente con avances oficiales en el proceso. Por ahora, el recién nacido permanece bajo cuidado médico y protección institucional en el municipio de Quilmes.

