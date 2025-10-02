Nataly Umaña reveló detalles inéditos tras su separación, ¿está más feliz?

Una de las separaciones más duras y polémicas en el mundo del entretenimiento nacional fue la ocurrida con Nataly Umaña y Alejandro Estrada. Sin embargo, tiempo después ambos siguieron con su vida, donde la presentadora decidió enfocarse en su carrera profesional tras esta situación.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada pusieron fin a su relación el pasado 10 de marzo de 2024, cuando el actor durante un famoso reality, interrumpió el programa para reclamarle a su entonces pareja por un vínculo sentimental con un cantante panameño. Ante esta situación, la presentadora no dudó en dar por terminada la relación, pese a los 12 años que llevaban juntos.

Tiempo después Alejandro Estrada participó en el mismo reality que su expareja un año después, mientras que Umaña continúo con su carrera. Por lo cual, la actriz y presentadora en los últimos días se refirió a toda la polémica con su expareja, además reveló detalles de cuáles son sus planes a futuro.

¿Qué comentó Nataly Umaña sobre su antigua relación?

Luego de un año y medio de su separación, Nataly Umaña por medio de una entrevista en ‘Las Inexpertas’ de Bésame, confesó que toda la separación fue un reto para ella, pero que de igual forma fue un proceso de sanación y de aprender a perdonar, al punto que esto se convirtió en un gran reto para ella.

“Empecé a sanar y a darme cuenta por qué esa dependencia y por qué esos patrones que repito. Por qué me costó salir de relaciones cuando tenía que poner límites y no lo hacía, no era capaz. Esa necesidad de encontrar un para siempre desde la falencia y la escasez emocional”, agregó la actriz.

Sumado a esto, explicó Nataly que estos cambios le ayudaron a crecer como persona, y esto ayudó a reconectarse como persona. De igual forma, mencionó que gracias a esta experiencia sabe poner límites, dado que antes no lo hacía y solo buscaba un para siempre desde la falencia.

“Para mi no fue destrozar, yo lo que veo es todo lo mejor, una Nataly completamente más consciente más madura, sana, que sabe poner límites ahora, que sabe elegir (...) un año y medio después lo puedo ver, soy una persona extremadamente tranquila y renovada”, mencionó Umaña.

Finalmente mencionó que este episodio en su vida le sirvió para sanar heridas que tenía en el pasado, y supo crecer desde sus límites sanos y aprender a decir que no, dado que esto es el mejor mensaje de amor propio que hay.