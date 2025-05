Arelys Henao por poco se va a la cárcel; un policía la salvó de pagar 5 años de prisión

La cantante de música popular Arelys Henao, conocida por éxitos como 'Señor prohibido', 'Lo pasado pisado' y 'Mujeres y despecho' concedió una entrevista a Dímelo King, en la que relató una incómoda situación que casi la lleva a prisión.

En su testimonio, contó que un amigo de un empresario le pidió llevar un paquete desde Colombia hasta Costa Rica, el cual resultó ser una caja de regalo que contenía drogas.

Arelys Henao aseguró que desconocía el contenido ilegal del paquete, por lo que decidió consultar con una persona cercana que trabajaba en la Policía. “Le dije: ‘quiero confiar en ti para que me ayudes a revisar este paquete, pero prométeme que no me vas a arrestar ni nada’, y me dijo que no”, explicó.

Al revisar el contenido, el oficial le advirtió: “Doña Arelys, por esto le pueden dar cinco años de cárcel” . Ella comentó que esta situación pudo haber arruinado su vida.

La artista también hizo un llamado a sus colegas del medio a tener precaución y evitar aceptar regalos de empresarios o personas que los contratan para presentaciones, ya que podrían estar poniendo en riesgo su seguridad sin saberlo.

Habló específicamente de maletas, chaquetas u otros objetos donde se pueda ocultar mercancía ilegal.

Como el viaje estaba programado para el día siguiente, Arelys decidió dejar el paquete en su casa, bajo el cuidado de una mujer que vivía con su familia, y viajó sola a Costa Rica. Ya en ese país, se enfrentó al hombre involucrado:

“Le pregunté: ‘¿cómo que pasé qué? Yo siempre he sido muy firme en mis decisiones. ¿Ibas a dejar a mis hijos sin mamá?’. Y eso no fue todo, en ese momento mi esposo también estaba en prisión. Nunca hablé del tema hasta que salió la segunda parte de la serie”, confesó.

Al final, reveló que el paquete contenía un radio de barco de alta frecuencia, el cual llevaba escondidos dos bloques de droga . El individuo, al saber que el contenido no había sido llevado a su destino, se puso nervioso y aseguró que su vida estaba en peligro.

