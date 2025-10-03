Ella es Tilly, actriz de Hollywood creada con IA que desata pavor y muchas preguntas

Se conoció la creación de una actriz desarrollada por inteligencia artificial (IA), llamada Tilly Norwood, la cual despertó muchas emociones encontradas en las redes sociales, debido a las críticas que recibió por parte de la industria del entretenimiento y otros sectores relacionados.

Tilly, es una joven de piel blanca y cabello castaño creada artificialmente y que se describe en su Instagram como una aspirante a actriz, situación por la cual, llamó la atención de varios agentes comerciales, esto según información de su creadora, Eline Van der Velden, en un panel de la industria en Suiza.

Puedes leer: Nicky Jam recibe título de universidad en Colombia; ¿de cantante a doctor?



“Cuando lanzamos a Tilly, la gente preguntaba ‘¿Qué es eso?’, y ahora vamos a anunciar cuál agencia la va a representar en los próximos meses”, dijo Van der Velden, según la publicación Deadline, donde mencionó que ella ya apareció en una escena corta y tiene grandes aspiraciones para ella.

Al punto que su creadora comentó que busca que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, además defendió que con la IA la creatividad no se va limitar al presupuesto y esto apoyará a las producciones.

Publicidad

¿Cómo reaccionó la industria del entretenimiento a Tilly?

Una vez se conoció la llegada de Tilly, muchas figuras del cine se pronunciaron ante esta situación. Inicialmente, Melissa Barrera, ‘Scream’, mencionó en sus redes que los artistas deberían boicotear al agente que promueva a esta actriz con IA.

Puedes leer: VIDEO: Westcol frena en seco a Yina Calderón tras intentarlo besar en pleno en live stream

Publicidad

Por otro lado, Mara Wilson, reconocida por su papel de Matilda de 1996, mencionó que este tipo de creaciones le quitan el empleo a las personas: “¿Qué hay de las cientos de mujeres de cuyos rostros tomaron material para crearla? ¿No podían contratar a ninguna de ellas?“, dijo en redes sociales. Situación que despertó una respuesta por parte de la creadora de Tilly.

En una extensa publicación en sus redes sociales, Van der Velden explicó que Tilly es realmente una pieza de arte y no un reemplazo a los seres humanos. “Como muchas formas de arte anteriores a ella, ella desata conversación, y eso por sí solo muestra el poder de la creatividad”.

Mira también: Médicos, abogados y más profesiones que desaparecerán pronto debido a la IA, según Bill Gates