Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
BALACERA ENN LA MODELO
ESTAFA CON TARJETA VISA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ella es Tilly, actriz de Hollywood creada con IA que desata pavor y muchas preguntas

Ella es Tilly, actriz de Hollywood creada con IA que desata pavor y muchas preguntas

Tilly es la primera actriz realizada con IA, con la cual se buscan reducir costos en las grandes producciones de Hollywood.

Ella es Tilly, actriz de Hollywood creada con IA que desata pavor y muchas preguntas
Tilly Norwood primera actriz creada con IA, imagen de referencia
Foto: imagen de @tillynorwood
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de oct, 2025