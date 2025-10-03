Nicky Jam recibe título de universidad en Colombia; ¿de cantante a doctor?

Nick Rivera Caminero, más conocido por su nombre artístico Nicky Jam, es un cantante y compositor que se destacó por ser uno de los pioneros en el género urbano. Además, de haber incursionado en otros estilos musicales donde siempre resaltó por su estilo único, al punto de ser muy reconocido por la industria musical.

Debido a su talento la industria musical lo ha reconocido con diferentes premios y nominaciones, entre ellas a los Grammy Latinos, en donde fue el ganador a Mejor interpretación urbana, y en los Latin American Music Awards, recibiendo tres reconocimientos más.

Puedes leer: Así luce actualmente la primera esposa de Miguel Varoni; ¿a qué se dedica?



Sin embargo, en las últimas horas Nicky Jam decidió usar sus redes sociales para compartir un nuevo logró en su vida, pese a que el artista no es muy dado a realizar este tipo de publicaciones, situación que alegró a sus seguidores debido a las imágenes que puso

¿Cuál fue la publicación que realizó Nicky Jam en sus redes sociales?

En su Instagram, Nicky Jam compartió 3 fotos y un boomerang en los que tiene puesto una toga y el birrete junto a un diploma que carga en sus manos, además de comentar que esta ceremonia se presentó en una reconocida universidad de Colombia.

Puedes leer: Javier Jattin revela sus motivos para alejarse de la actuación, ¿crisis de los 40?

Publicidad

“Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”, escribió.

Publicidad

De igual forma, en las redes sociales, se conoció el video de las palabras del cantante cuando recibió a la banda académica.

“Primero que nada saludos a todos. Yo vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están conmigo hoy en día, muchos no están vivos, un barrio muy difícil de criarse y de verdad que estar aquí, para mí es un honor”, comenzó diciendo Nicky Jam, recordando su infancia, en la que atravesó por algunas dificultades.

Finalmente, el cantante recordó a su papá durante este discurso, además está orgulloso de seguir educándose e invitó a las personas del auditorio a seguir adelante con sus diferentes metas.

Mira también: El ‘huevazo’ al carro de Marcela Reyes, Jennifer López se cayó y Justin Bieber vende sus canciones