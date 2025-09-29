Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
SUBSIDIO DE ARRIENDO
WESTCOL FRENA A YINA CALDERÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Javier Jattin revela sus motivos para alejarse de la actuación, ¿crisis de los 40?

Javier Jattin revela sus motivos para alejarse de la actuación, ¿crisis de los 40?

El actor y modelo Javier Jattin explicó por qué decidió alejarse de la actuación, a pesar del reconocimiento que había alcanzado.