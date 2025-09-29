Javier Jattin revela sus motivos para alejarse de la actuación, ¿crisis de los 40?

En el año 2010 se lanzó una de las telenovelas más exitosas en Colombia, la cual fue Chepe Fortuna, donde el protagonista fue Javier Jattin, un actor barranquillero que logró ganarse el cariño de la audiencia y de todos los espectadores que lograron ver la reconocida serie.

Recordemos que el personaje que encarnó Javier Jattin fue Chepe Fortuna, un pescador que nació en un hogar humilde sin padre ni madre, y solo criado por su abuela. Donde uno de las metas de este era buscar el progreso y bienestar de su comunidad en el ‘Barrio El Tiburón.’

Puedes leer: Gorda Fabiola hizo contundente advertencia a Polilla antes de morir: "Halarle las patas"



Sumado a su papel en la novela colombiana, también Javier Jattin participó en diferentes producciones extranjeras y nacionales donde se destaca sus papeles en series como La mujer del Vendaval, El Color de la pasión, La Vecina, Tarde lo conoció, Sin senos si hay paraíso, entre otras.

¿Qué pasó con la carrera de Javier Jattin?

Después del papel de Javier Jattin en la novela Enfermeras en el año 2022, tomó la decisión de alejarse del mundo donde fue más exitoso y famoso, la pantalla de la televisión de Colombia, debido a que sentía abrumado por los reflectores. Fue hasta hace poco donde confirmó el motivo que lo llevó a esa pausa de la actuación.

Puedes leer: Reconocida actriz hizo impactante confesión sobre su carrera: “Me daba pánico”

Publicidad

Durante una entrevista con Marianne Suárez, Javier Jattin mencionó que en sus planes nunca estuvo ser actor, sino que cuando estaba estudiando arquitectura lo que más le llamaba la atención era la pintura y las artes.

Publicidad

Sumado a lo anterior, explicó que su pausa del mundo de las pantallas se debe a un proceso de introspección donde reflexiona sobre todo lo que hizo en su vida, resaltando que desde que llegó a los 40 años decidió pensar si el camino que lleva concuerda con lo que alguna vez soñó.

“Creo que todos en la vida tenemos que hacer un análisis de dónde estamos parados, qué queremos y si todo concuerda, lo que mucha gente dice: la crisis de los 40. Este último año he reflexionado sobre si esto es lo que quiero para mi vida y alinear y ajustar eso”, comentó el actor colombiano.

Mira también: La verdad detrás de la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, ¿narcisista?