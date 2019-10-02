En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
KAROL G EN VICTORIA'S SECRET
DENUNCIAN A BLESSD
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Javier Jattin

Javier Jattin

  • Javier Jattin revela sus motivos para alejarse de la actuación, ¿crisis de los 40?
    Javier Jattin actor colombiano, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @jattinjavier
    Farándula

    Javier Jattin revela sus motivos para alejarse de la actuación, ¿crisis de los 40?

    El actor y modelo Javier Jattin explicó por qué decidió alejarse de la actuación, a pesar del reconocimiento que había alcanzado.

  • 18888_Javier Jattin en traje de baño / Foto: Instagram
    Javier Jattin publicó una foto en tanga y no dejan de mirarle su “PAQUETOTE”
    Javier Jattin en traje de baño / Foto: Instagram
    Farándula

    Javier Jattin publicó una foto en tanga y no dejan de mirarle su “PAQUETOTE”

    En los comentarios algunas aseguran que le hace competencia al Tino Asprilla.

  • 7181_La Kalle - Javier Jattin golpe e la cara - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Javier Jattin golpe e la cara - Foto referencia Instagram
    Música

    La FOTO de Javier Jattin que encendió las ALARMAS en redes sociales

    ¿Quién dijo que la vida del actor era fácil?

  • 3951_La Kalle - Novela de Patricia Teherán la Diosa del vallenato - Fotos capturas de youtube.
    La Kalle - Novela de Patricia Teherán la Diosa del vallenato - Fotos capturas de youtube.
    Noticias

    'Tarde lo conocí': Así será la NOVELA de Patricia Teherán

    ¡Lo que estábamos esperando! La historia de una 'Diosa' en la televisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad