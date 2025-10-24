Publicidad

Fingió estar embarazada y presentó una muñeca como su bebé durante meses

Durante meses, su familia creyó vivir una dulce espera, pero detrás de esa ilusión se escondía una verdad insólita que dejó a todos sorprendidos y encendió las alarmas sobre lo que realmente ocurría.