Fingió estar embarazada y presentó una muñeca como su bebé durante meses

Una joven escocesa de 22 años llamada Kira Cousins protagonizó un engaño que conmocionó a su entorno cuando fingió estar embarazada durante meses, simuló un parto y presentó una muñeca Reborn como si fuera su hija recién nacida.

Desde el comienzo, Kira se valió de distintos elementos para sostener la ilusión, compartiendo supuestas ecografías, utilizando una barriga prostética, además de organizar un baby shower y difundir fotos del “bebé”.

En su relato, la niña ficticia se llamaba Bonnie-Leigh Joyce, y ella aseguraba que nació el 10 de octubre con un peso de aproximadamente de 2,3 kilos.

Durante esas semanas, amigos y familiares creyeron en su versión, pero algunas señales empezaron a generar desconfianza que el bebé nunca lloraba y adicionalmente Kira no permitía que nadie lo tocara alegando que estaba frágil de salud.



El entorno más cercano de Kira reveló que la joven llevaba meses alejada de sus amigos y que usaba las redes sociales como su principal medio de validación, publicaba mensajes sobre maternidad, consejos para recién nacidos y hasta fotografías de objetos para “el cuarto del bebé”.

Tras descubrirse la farsa, algunos usuarios que la seguían mostraron empatía, señalando que su caso refleja la soledad y la presión por mostrar una vida perfecta en internet, en cambio, otros, la criticaron duramente por manipular emociones y mentir a su familia.

El desenlace del engaño llegó cuando la madre de Kira, al entrar a su habitación, descubrió escondida la muñeca Reborn entre sus pertenencias, era la evidencia indiscutible de que la joven no había dado a luz.

Tras este hecho, Kira admitió públicamente que todo era falso, pidió disculpas y explicó que “una vez que empecé, no supe cómo parar”.

La joven reconoció que su farsa involucró manipular emocionalmente a quienes la rodeaban, de igual manera, aseguró que no estaba bien mentalmente en ese momento y que busca ayuda profesional para enfrentar las consecuencias.

El caso también abrió un debate entre psicólogos sobre un posible trastorno pseudociesis, una condición en la que una persona cree estar embarazada e incluso presenta síntomas físicos reales, aunque en Kira no se confirma que presente alguna condición, especialistas señalan que podría haber influido un fuerte componente emocional.

