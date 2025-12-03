Así fue el último mensaje de Jean Claude antes de perder la vida: ¿fue premonitorio?

Bogotá se vistió de luto tras el trágico asesinato de Jean Claude Bossard, un joven universitario de 29 años, en medio de un violento asalto el pasado martes 2 de diciembre de 2025, en las últimas horas se conoció la última publicación del joven en sus redes sociales.

El crimen ocurrió a plena luz del día en la Avenida 19 con Calle 107, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. Se conoció que el homicidio ocurrió cuando este trató de oponer resistencia a dos individuos que se movilizaban en una motocicleta y buscaban arrebatarle su celular y una cadena de oro.

Imágenes de seguridad capturaron el crudo momento en que el joven forcejeó valientemente contra el ladrón por aproximadamente 28 segundos. Sin embargo, esta resistencia le costó la vida al joven, debido a que este le impactó con un tiro en el pecho.



Las autoridades comentaron que Jean Claude Bossard era un joven que estaba cerca de cumplir 30 años. Así mismo, poseía nacionalidad colombiana y francesa, y era bilingüe, dominando el francés, alemán, inglés y español. Sumado a esto, trabajó como coordinador de logística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Barranquilla.



¿Cuál fue el último mensaje de Jean Claude?

Jean Claude explicó que amaba a Colombia y reiteró que no tenía planes de irse del país. En su tiempo libre, era un apasionado de las motocicletas, un gusto que compartía como creador de contenido o ‘influencer de confianza’ en Instagram.

Las autoridades conocieron que justo antes de ser atracado, este grabó y compartió una reflexión crítica en sus historias de Instagram, sobre las personas que se aprovechan de la gente buena. La publicación fue difundida alrededor de las 10:20 de la mañana del 2 de diciembre de 2025.

En el mensaje, el joven exponía su molestia por los malos comportamientos contra las personas amables, afirmando: “Hey ‘brother’, mientras camino a la oficina tiro un ‘facto’ y me voy. Aquí, en Colombia, es impresionante cómo la gente confunde ser decente con ser ‘culo de hue…’, o sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente.

La persecución policial que siguió al crimen permitió identificar y neutralizar a los responsables. Gracias a la acción inmediata del General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, se confirmó que un patrullero interceptó a los ladrones.

El enfrentamiento resultó en que el conductor de la motocicleta fuera abatido por la policía, por otro lado, su cómplice, señalado como el responsable de disparar contra Bossard, resultó herido en el brazo y fue inmediatamente aprehendido. Este individuo era un adolescente de tan solo 16 años.

